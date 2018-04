Вышел шикарный трибьют-альбом Элтона Джона — «Revamp»

Вышел шикарный трибьют-альбом Элтона Джона — «Revamp»На этой неделе состоялся релиз трибьют-альбома «Revamp: Reimagining the Songs of Elton John and Bernie Taupin». Мы его уже послушали и были приятно удивлены абсолютно новым звучанием знаменитых хитов знаменитого британского певца и композитора.

Советуем обязательно познакомиться с переосмыслением классики.

Жанр: Поп-музыка

Дата выхода: 6 апреля 2018

Элтон Джон — один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании

Количество рекордов и титулов сэра Элтона Джона не перечесть. Кавалер ордена Британской империи продал более четверти миллиарда пластинок, вошел в топ-50 величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone , 52 его сингла входили в британский Топ-40.

За всю карьеру Элтон Джон выпустил 32 студийных альбома и более 130 синглов. Настоящая живая легенда.

В свои 71 год он продолжает творить. Свой последний студийный альбом «Wonderful Crazy Night» певец выпустил два года назад.

«Revamp» — новые эмоции от старых песен

В начале апреля любители творчества певца получили настоящий подарок в виде 13 его знаменитых баллад в исполнении современных звёзд поп-музыки.

Звучит очень свежо, обязательно послушайте!

Первый голос, который вы услышите — это, конечно, же, самого сэра Элтона Джона. Стартовая задорная композиция «Bennie and Jets», записанная вместе со звонкой P!nk и рэпером Logic, звучит необычно. Впрочем, как и весь альбом.

Эд Ширан совершенно по-новому исполняет знаменитую «Candle in the Wind» (ту самую, посвящённую принцессе Диане), наполняя композицию иной энергетикой и сочным бэк-вокалом.

Британская музыкальная группа Coldplay дополняет пронзительной грусти в треке «We All Fall in Love Sometimes».

В балладе «Daniel» лауреат премии «Золотой глобус», «Оскар» и «Гремми» Сэм Смит умело демонстрирует все возможности своего вокала.

Ну, а знаменитую «Your Song» буквально перезапускает эпатажная Lady Gaga . Вы просто обязаны услышать волшебный сильный голос певицы, который делает композицию трогательнее оригинала. Не удивлюсь, если в ближайшее время мы услышим «Your Song» в ротациях радиостанций.

В целом, этот альбом — дань уважения великому Элтону Джону. Получилось необычно, интересно и красиво. Музыка, которая трогает за душу.

Новая пластинка — напоминание о том, что в ближайшее время стартует последний мировой гастрольный тур британской легенды, после он планирует покинуть сцену. Ждем в России?

