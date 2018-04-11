Вышел шикарный трибьют-альбом Элтона Джона — «Revamp»На этой неделе состоялся релиз трибьют-альбома «Revamp: Reimagining the Songs of Elton John and Bernie Taupin». Мы его уже послушали и были приятно удивлены абсолютно новым звучанием знаменитых хитов знаменитого британского певца и композитора.
Советуем обязательно познакомиться с переосмыслением классики.
Жанр: Поп-музыка
Дата выхода: 6 апреля 2018
Купить альбом в iTunes: 149 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
Элтон Джон — один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании
Количество рекордов и титулов сэра Элтона Джона не перечесть. Кавалер ордена Британской империи продал более четверти миллиарда пластинок, вошел в топ-50 величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone, 52 его сингла входили в британский Топ-40.
За всю карьеру Элтон Джон выпустил 32 студийных альбома и более 130 синглов. Настоящая живая легенда.
В свои 71 год он продолжает творить. Свой последний студийный альбом «Wonderful Crazy Night» певец выпустил два года назад.
«Revamp» — новые эмоции от старых песен
В начале апреля любители творчества певца получили настоящий подарок в виде 13 его знаменитых баллад в исполнении современных звёзд поп-музыки.
Звучит очень свежо, обязательно послушайте!
Первый голос, который вы услышите — это, конечно, же, самого сэра Элтона Джона. Стартовая задорная композиция «Bennie and Jets», записанная вместе со звонкой P!nk и рэпером Logic, звучит необычно. Впрочем, как и весь альбом.
Эд Ширан совершенно по-новому исполняет знаменитую «Candle in the Wind» (ту самую, посвящённую принцессе Диане), наполняя композицию иной энергетикой и сочным бэк-вокалом.
Британская музыкальная группа Coldplay дополняет пронзительной грусти в треке «We All Fall in Love Sometimes».
В балладе «Daniel» лауреат премии «Золотой глобус», «Оскар» и «Гремми» Сэм Смит умело демонстрирует все возможности своего вокала.
Ну, а знаменитую «Your Song» буквально перезапускает эпатажная Lady Gaga. Вы просто обязаны услышать волшебный сильный голос певицы, который делает композицию трогательнее оригинала. Не удивлюсь, если в ближайшее время мы услышим «Your Song» в ротациях радиостанций.
В целом, этот альбом — дань уважения великому Элтону Джону. Получилось необычно, интересно и красиво. Музыка, которая трогает за душу.
Новая пластинка — напоминание о том, что в ближайшее время стартует последний мировой гастрольный тур британской легенды, после он планирует покинуть сцену. Ждем в России?
Альбом «Revamp: Reimagining the Songs of Elton John and Bernie Taupin» уже можно купить за 149 руб в iTunes, либо послушать по подписке в Apple Music.