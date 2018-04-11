Михаил Жванецкий идет на квартирник

Любители музыки знают, что по субботам они могут послушать хорошую музыку и поднять себе настроение, отправившись на квартирник к Евгению Маргулису . Но зарулив туда в ближайшую субботу, они увидят необычного гостя — Михаила Жванецкого

Евгений Маргулис и его гость обсудят музыку во всех ее проявлениях, а между композициями знаменитый сатирик будет читать монологи. А откроют концерт музыканты и степист. Но на этом сюрпризы для гостей «Квартирника» не закончатся. Вместе с Михаилом Жванецким в первой части программы будет выступать… коллектив «Запрещенные барабанщики»!

Беседа с мастером острого слова зайдет, конечно, не только о музыке, но и о литературе. Оказывается, литература очень помогала Михаилу знакомиться с девушками. А еще Михаил Михайлович расскажет, какую роль в его жизни сыграли знакомство с Утесовым и Высоцким и как Владимир Семенович помог ему хорошо провести вечер с женщиной.

Вторую часть программы вместе с хозяином «Квартирника» и сатириком проведет Максим Пиганов и «Тромбон шоу», все это «отделение» концерта будет посвящено голливудской музыке. Разумеется, ведущий и Михаил Жванецкий обсудят откуда в Советский союз попадала заграничная музыка. И конечно, Евгений Маргулис спросит своего гостя какую музыку тот любит. Кроме того, писатель поделится своими спортивными достижениями и поведает забавную историю о работе режиссером-постановщиком в мюзик-холле и расскажет о переименовании бульвара Искусств в Одессе в бульвар Жванецкого — в честь него!

Конечно, на протяжении всего концерта будут звучать знаменитые композиции, а завершит его музыкальную часть «Серенада солнечной долины».

— Михаил Жванецкий — не простецкий! Идея замешать его тексты с музыкой появилась у меня давно. В какой-то из моих дней рождений я со своими друганами музыкантами прошелся по зарубежной классике, и был поражен реакцией Михалыча на то бесчинство, которое мы устроили в мастерской моей жены. Народу было человек 30, но восторг, исходящий от них, был равен рёву стадиона. Так, что моё дэрэ стало возрождением «Квартирника». Дальше больше, практически всех, кто был у нас, я отснял, кроме Жванецкого, и как после этого не совместить приятное с очень приятным? В общем, уговорил! А что из этого получилось смотрите сами! Да здравствует та легкость, с которой Михаил Михайлович согласился устроить то, что он никогда не делал! — говорит Евгений Маргулис.

А последний аккорд в «Квартирнике» поставит Михаил Михайлович Жванецкий своим монологом.