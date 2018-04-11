Байгали Серкебаев: «В театр Аллы Пугачевой мы попали благодаря песне „Джулия“

И хотя чаще всего мы знаем в лицо и по именам только солистов групп, в случае с «А’Studio» все немного иначе — ее трудно представить без клавишника и вокалиста Байгали Серкебаева. Как создавалась легендарная группа, какую роль в ее истории сыграла Алла Пугачева и о многом другом Байгали расскажет Татьяне Устиновой в ток-шоу «Мой герой» на канале « ТВ Центр » в среду, 18 апреля, в 13:45.

Жизнь Байгали Серкебаева с самого раннего детства была связана с музыкой — он родился в Алма-Ате в семье оперного певца, Народного артиста СССР Ермека Серкебаева . И пока папа выступал и гастролировал, мама работала в институте химии, образованием Байгали плотно занимался старший брат Алмас.

— Моим воспитателем и в жизни, и в музыке был Алмас. Он был на десять лет старше, и с пяти лет посадил меня, маленького, за инструмент. Так началась моя жизнь, которую я называл музыкальной каторгой. Часовые занятия, когда ребенку хочется бегать, играть. Для меня это было тяжело и неприятно. Но спустя много лет понимаю, насколько это было важно.

Благодаря усилиям старшего брата, Байгали освоил фортепиано, и даже сольфеджио не казалось ему мучением. Он ходил на концерты папы в театр, иногда ездил с ним на гастроли. Например, от первой поездки в Москву получил потрясающее впечатление. Однако идти по стопам папы и брата, который окончил консерваторию, мальчишка еще не хотел.

— Все детство я провел между занятиями на фортепиано и игрой с футбольным мячом. И вот в седьмом классе мы с моим одноклассником, скрипачом Сергеем решили оставить музыку и пойти в футбол. Записались в спортивную школу, пошли тренировки. Однажды я пришел к Алмасу и сказал ему об этом…

Как брат отреагировал на решение Байгали оставить музыку? В какой необычной школе учился Серкебаев? Откуда в его жизни взялась первая электрогитара? И как он с друзьями заработал деньги, чтобы купить усилитель для бас-гитары? Об этом музыкант расскажет в программе.

После школы, что вполне ожидаемо, Байгали поступил в консерваторию. И учеба там оказалась вовсе не из простых. Музыкальная наука давалась ему легко, но параллельно он начал выступать в коллективе «Арай» с Розой Рымбаевой. Их гастроли иногда длились по два месяца, так что готовиться к экзаменам приходилось урывками. И хотя Серкебаеву было трудно разрываться между двумя музыкальными мирами, консерваторию он все-таки окончил, о чем ни минуты не жалеет.

«Арай» подарил Байгали не только 10 лет плодотворного сотрудничества с Рымбаевой, но и познакомил с Батырханом Шукеновым, с которым и создавалась будущая группа «А’Studio».

— Сначала появилась группа «Алма-Ата», позже стала «Алма-Ата-Студио», а когда мы пришли в театр Пугачевой, сократили название до «А’Studio».

Но как же казахская группа попала в театр легендарной Пугачевой?

— Это был один из самых интересных периодов в нашей жизни, когда мы попали в «Театр песни» Аллы Пугачевой… Мы написали песню «Джулия», дали ее послушать знакомым музыкантам, среди которых оказался молодой певец Филипп Киркоров . Он услышал эту песню, переписал и показал Алле Борисовне.

И Пугачева захотела познакомиться с талантливыми ребятами. Байгали и Батыр Шукенов купили два билета, отправились в Москву. Надо ли говорить, что в квартиру Примадонны на Тверской они шли с замиранием сердца? Однако встреча прошла как нельзя лучше.

— Когда мы с Батыром вышли из подъезда, были настолько возбуждены, что зачем-то молча побежали в сторону вокзала…

А потом была работа с Аллой Пугачевой, участие в ее «Рождественских встречах» в 1990 году, после которой музыканты казахской группы проснулись знаменитыми. Почему Валерий Меладзе назвал Байгали серым кардиналом? Кто был первым стилистом группы? Откуда взялась идея бархатных пиджаков для клипа «Солдат любви»? Узнаете из программы.

Пожалуй, самым трудным периодом в истории коллектива стало время, когда «А’Studio» покинул Батыр.

— Мы проработали с ним около 13 лет. И в какой-то момент он решил, что может существовать отдельно, решил сделать сольный проект…