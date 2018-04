От Джонни Деппа до Гречки и Lorde: 22 главных концерта весны

Презентации новых альбомов Thirty Seconds To Mars и «СБПЧ», а также первый визит в Россию группы Hollywood Vampires Джонни Деппа и Элиса Купера и певицы Lorde — мы составили практичный гид по лучшим концертам весны, на которые пойдем сами. Motorama

Несколько дней назад Motorama презентовали черно-белое видео на сингл «I See You» с последнего альбома «Dialogues», а после концерта в Петербурге ростовская пост-панк группа отправится в затяжной тур по Северной и Южной Америке — в Мексику, Перу и Коста-Рику.

12 апреля, 20:00, «Космонавт» Концерт Антоха МС Человек-оркестр Антоха МС, сочетающий русскую песенную традицию с хип-хопом, представит вышедший в прошлом сентябре альбом «Советы для молодоженов».

13 апреля, 20:00, «Космонавт»

«СБПЧ»

Петербургская группа прошла эволюцию от «Пожалуйста, не танцуйте», до «Эти песни для того, чтобы вы танцевали» — музыканты недавно выпустили отличный альбом «Мы не спали, мы снились». А еще в составе бэнда появилась новая солистка — актриса и певица Женя Борзых.

13 апреля, 21:00, «Танцплощадка»

Guano Apes

В честь 20-летия альбома «Proud Like A God» немецкая группа выступит в Петербурге. В программе — сплошь хиты бэнда: «Break The Line», «Open Your Eyes», «Lords of the Boards» и многие другие.

14 апреля, 20:00, «Аврора» Элджей

Автор прилипчивых хитов «Розовое Вино», «Рваные Джинсы» и «Дисконнект» даст большой сольный концерт в Петербурге, на котором также представит новый альбом.

14 апреля, 19:00, «А2» Хаски

Журналист, рэпер (использующий сложную рифмовку с ассонансом и аллитерацией), а теперь еще и член малого жюри «Нацбеста» обещал записать альбом с победителем литературной премии. Ожидая результатов голосования, он выступит с большим сольным концертом.

21 апреля, 20:00, Aurora Concert Hall Джейми Стюарт

Группа Xiu Xiu последние 20 лет занимается исследованием патологий и превращением их в нервные песни. На этот раз лидер проекта Джейми Стюарт приедет в Петербург один, чтобы создать эффект «погружения из серости в чернейшую тьму, которую только можно выдержать».

21 апреля, 20:30, Эрарта

Гречка

В благодарность фанатам главная музыкальная сенсация года, певица Гречка, даст бесплатный концерт, на котором споет новые треки и ставшие хитами песни с альбома «Звезды только ночью».

21 апреля, 20:00, Opera Concert Club

ЛСП Белорусский рэпер, сотрудничавший с Pharaoh и записывавший диссы на Oxxxymiron, даст сразу два концерта в Петербурге — билеты на первый раскупили мгновенно.

22, 24 апреля, «А2»

Концерт Thirty Seconds To Mars

Рок-группа Джареда Лето недавно выпустила пятый студийный альбом «America». Его она и презентует в Петербурге в рамках масштабного европейского тура.

27 апреля, 19:00, СКК «Мумий Тролль»

Юбилейный год («Троллям» — 35, Лагутенко — 50) группа начала с драмеди-мокьюментари «SOS Матросу», продолжила ностальгическим альбомом «Восток Х СевероЗапад» и лиричной акустической программой «Вечерний чай. Без симфонического оркестра», которую и сыграет в Петербурге.

27 апреля, 19:00, БКЗ «Октябрьский»

В конце марта у Андрея Лысикова (ака Дельфин) вышел десятый и самый политизированный в его карьере альбом «442»: все треки в нем названы цифрами, а агрессивным рефреном звучат строки «если правда одна, значит у каждого своя ложь».

28 апреля, 20:00, «Космонавт»

Tequilajazzz

Готовя ретроспективную программу, музыканты обнаружили, что многие песни скрывают в себе значительный лирический потенциал. Так получился акустический альбом «Небыло» (орфография авторская — Прим.ред.) Помимо каверов, в нем есть и новый трек — «Небесная печь».

1 мая, 20:00, «Космонавт»

Вячеслава Машнова (ака Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский и другие) на этот раз выступит под своим самым советским псевдонимом. Под ним он сотрудничает и с певицей Марией Дризик , которая играет главную роль в его клипе «Грустные танцы».

6 мая, 20:00, Aurora Concert Hall

«Биртман»

«Биртман» звучит так, как если бы Высоцкий объединился с ВИА «Песняры»: суровая сибирская лирика и развеселые советские пассажи. На майском концерте группа презентует новый альбом, а также исполнит все главные хиты, успевшие стать народными.

11 мая, 20:00, «Космонавт»

Скриптонит

Казахстанский рэпер Адиль Жалелов за прошлый год выпустил сразу несколько альбомов: EP «Open Season» в составе Jillzay, «Праздник на улице 36», а также двойную пластинку «Уроборос: Улица 36» / «Уроборос: Зеркала».

19 мая, 20:00, «А2»

«Аигел»

У плодотворного дуэта татарской поэтессы Айгель Гайсиной и электронщика групп «СБПЧ», «Елочные игрушки» и 2HCompany Ильи Барамии почти готов новый альбом, который они презентуют уже в конце мая.

19 мая, 20:00, «Космонавт» «АлоэВера»

Инди-поп коллектив «АлоэВера», начинавший в Екатеринбурге, а теперь работающий в Москве, даст самый подходящий для весны акустический концерт-спектакль «Про мужей и капитанов» с песнями про море, самокаты и легкость бытия.

20 мая, 20:30, Эрарта Morcheeba

Британские трип-хоперы Morcheeba приедут в Петербург как с хитами (кто не помнит трек «Fragments of Freedom» из «Масяни»), так и новым песнями — пластинка «Blaze Away» выйдет уже в июне.

23 мая, 20:00, «Космонавт»

«Мегаполис»

На концерте в Петербурге «настоящая московская группа» Олега Нестерова представит практически полностью материал двух альбомов — «Супертанго» и «Из жизни планет».

25 мая, 20:00, Aurora Concert Hall

Lorde

Недавно отметившая 21-ый день рождения новозеландская певица — уже двухкратная обладательница Grammy, а ее восковая копия украшает Музей мадам Тюссо в Голливуде. В Петербурге Lorde выступит впервые.

29 мая, 20:00, Ледовый дворец Hollywood Vampires

Звездный проект отца шок-рока Элиса Купера. Помимо него, в вампирский бэнд входит актер Джонни Деппом и гитарист Aerosmith Джо Перри . Три года назад Hollywood Vampires записали альбом-оммаж друзьям Купера, которые умерли из-за алкоголя или наркотиков: Джиму Моррисону , Киту Муну, барабанщику Led ZeppelinДжону Бонэму и многим другим. Сейчас в репертуар бэнда входят не только нетленки The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who, но и собственные песни.

30 мая, 20:00, Ледовый дворец