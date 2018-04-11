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Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
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Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть 

Рамблер 47 минут назад
Американская певица Жанель Монэ представила новый клип на песню Pynk.
Видео, снятое в розовых тонах, смотрелось бы совсем неплохо, если бы не костюм исполнительницы. Жанель Монэ и ее танцевальная группа предстали в брюках, явно напоминающих женские половые органы.
Сходство подчеркнуто и характерными танцевальными движениями, чтобы у поклонников не осталось никаких сомнений в том, что конкретно имела в виду певица.
При этом стоит отметить визуальную красоту клипа, однако провокационный наряд запоминается явно лучше самой мелодии.
Жанель Монэ — американская певица и актриса, шестикратная номинантка премии «Грэмми». Работает в стиле поп, соул, фанк, инди-поп. Также получила известность после роли в фильме "Лунный свет" ("Оскар" в категории "Лучший фильм").
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