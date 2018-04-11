Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть

Американская певица Жанель Монэ представила новый клип на песню Pynk.

Видео, снятое в розовых тонах, смотрелось бы совсем неплохо, если бы не костюм исполнительницы. Жанель Монэ и ее танцевальная группа предстали в брюках, явно напоминающих женские половые органы.

Сходство подчеркнуто и характерными танцевальными движениями, чтобы у поклонников не осталось никаких сомнений в том, что конкретно имела в виду певица.

При этом стоит отметить визуальную красоту клипа, однако провокационный наряд запоминается явно лучше самой мелодии.

Жанель Монэ — американская певица и актриса, шестикратная номинантка премии «Грэмми». Работает в стиле поп, соул, фанк, инди-поп. Также получила известность после роли в фильме "Лунный свет" ("Оскар" в категории "Лучший фильм").