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Фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске с 9 по 13 мая
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Фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске с 9 по 13 мая 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Об этом сообщает министерство культуры Иркутской области.
9 мая фестиваль откроет праздничный концерт, посвященный Дню Победы и памяти всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. В программе военные, патриотические песни. В концерте примут участие Губернаторский симфонический оркестр, камерный хор Иркутской областной филармонии, солистка — народная артистка России Лариса Марзоева (Красноярск).
10 мая для зрителей прозвучат арии из оперных шедевров П. И. Чайковского, Дж. Верди, Р. Глиэра, а также песни народов России, Латвии, Украины и Армении в сопровождении фортепиано, скрипки и дудука. 11 мая состоится «Вечер танго». В программе произведения выдающегося аргентинского музыканта и композитора второй половины двадцатого столетия Астора Пьяццоллы. Выступят солистка Венской оперы Стелла Григорян (Австрия), и друг Астора Пьяццолы, пианист Густаво Бейтельман. Иркутским зрителям они представят программу, которую исполняли в Вене и в Париже. 12 мая пройдет уже ставший традиционным отборочный тур престижного международного конкурса вокалистов BELVEDERE. Его отборочные туры проводятся на сценах известных театров мира, таких как Ла Скала в Милане, Королевская опера Ковент Гарден в Лондоне, Семперопер в Дрездене, опера Кейптауна, Гранд Опера Хьюстона.
13 мая во время концерта закрытия фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала» прозвучат сцены и арии из оперы Ж. Бизе «Кармен». На сцене Иркутской филармонии в роли Кармен выступит солистка Венской оперы Стелла Григорян. Также в программе концерта арии и сцены из опер Дж. Пуччини, Дж. Верди, Г. Доницетти.
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