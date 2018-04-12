Британский рокер Кен Хенсли представит антологию своего творчества на концертах в Москве

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Георгий Перов/. Бывший лидер группы Uriah Heep Кен Хенсли даст в четверг первый из двух концертов в российской столице, которые состоятся на площадке «Известия Холл». Это выступление считается дополнительным, поскольку, согласно заверениям организаторов, билеты на основное шоу, планировавшееся на 13 апреля, распродали.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС британский музыкант, на этот раз он не планирует демонстрировать новый материал и сосредоточится на собственном репертуаре, аккомпанировать будет давно выступающий с ним интернациональный коллектив Live Fire. «Продолжительность московских шоу составит примерно 105 минут, и они станут отражением основных — конечно же, не всех — этапов моей композиторской карьеры в громком, мощном и гордом рок-н-ролле!» — сообщил Кен. При этом он добавил, что на концерте в санкт-петербургском Большом концертном зале «Октябрьский» 15 апреля к нему присоединятся симфонический оркестр и хор.

Ранее во время своих выступлений Хенсли неоднократно приглашал на сцену гостей, которые помогали подать известный материал в необычной трактовке. Сейчас он также не исключил такую возможность. «Я пока еще не в курсе, но никогда не знаешь, кто появится в самый последний момент», — сказал 72-летний рокер.

Коснувшись вопроса о составе Live Fire, он сообщил, что в него сейчас входят гитарист Кен Ингверсен и ударник Том Арне Фоссхейм из Норвегии, недавно вернувшийся в группу уроженец итальянской Генуи, басист и по совместительству основной вокалист Роберто Тиранти

Кен заверил, что на сцене установят предоставленный приглашающей стороной «Хэммонд» — дорогой и редко встречающийся в наши дни электроорган, который считается символом музыкальной культуры 1970-х. «Конечно, ведь это по сути мой офис!» — отметил он. Кроме того, добавил Хенсли, он намерен использовать современный синтезатор в режиме классического фортепиано, а также акустические гитары.

Старое и новое

Упомянув о вышедшем 30 марта аудиосборнике лучших вещей «Rare & Timeless», собеседник пояснил, что отличительной особенностью этого альбома является наличие свежего материала и перезаписанных версий знакомых слушателям композиций. По его словам, вошедшие в компиляцию оригиналы песен тоже звучат по-новому.

В 2015 году в интервью ТАСС Кен сообщил, что начнет работу над следующей студийной пластинкой, первой с 2013-го, в 2016 году, но она так и не вышла. В ответ на просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию музыкант сказал, что «просто был очень занят массой других дел». «Но песни уже сочинены, и у нас есть план», — добавил он.

По словам Хенсли, дизайн новой пластинки, название которой уже утвердили, создал российский художник Ильяс Айдаров. «Он проделал ради меня поразительную работу, и теперь у нас уже есть готовая обложка для моего следующего альбома „Monsters and Machines“, — подчеркнул рокер.

Перейдя к вопросу о творческих планах, он рассказал, что работает над второй частью собственной автобиографии, а также составляет стихотворный сборник, куда войдут его произведения с 1954 года. „Но самое интересное заключается в том, что я работаю над своим первым мюзиклом. Не представляю, когда он увидит свет, но этот процесс захватывает“, — добавил Кен.

Этапы творческого пути

Кена Хенсли играл в британской группе Uriah Heep с 1970-го по 1980 год.

С группой Хенсли записал 13 студийных альбомов, о его вкладе в творчество говорит факт, что практически весь материал сочинил либо он сам, либо в соавторстве с коллегами. Затем Кен оставил Uriah Heep и занялся сольной деятельностью. Переехав в США, он пару лет выступал с группой Blackfoot. Потом Хенсли, впавший к тому времени в наркотическую зависимость, более чем на десять лет ушел в тень. Однако к концу 1990-х он смог избавиться от пристрастия к кокаину, вернувшись к активной творческой деятельности, которая продолжается до сих пор.

Хенсли впервые посетил Россию в 2002 году, и с тех пор его выступления здесь проходят на регулярной основе.