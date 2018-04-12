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Хелависа рассказала, чем удивит «НАШЕСТВИЕ-2018»
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Хелависа рассказала, чем удивит «НАШЕСТВИЕ-2018» 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
3, 4 и 5 августа всех любителей рок-музыки ждут на фестивале «НАШЕСТВИЕ» в Большом Завидове. В этом году среди участников Главного приключения года группа «Мельница». Эта команда — неизменный гость «НАШЕСТВИЯ» и один из немногих коллективов, который не боится представлять на сцене фестиваля не только любимые всеми хиты, но и новинки. Например, на прошлом музыканты представили зрителям абсолютно новую программу, в которую вошли песни из двух последних альбомов. Хелависа заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, чем «Мельница» планирует удивить гостей Главного приключения года на этот раз, читайте только на НСН.
«В это году, конечно же, как всегда мы планируем сыграть the best, но не исключаем, что сыграем что-нибудь принципиально новое. Будем смотреть ближе к делу», — рассказала артистка.
Напомним, что билеты на Главное приключение года уже можно приобрести в кассах фестиваля в Москве и регионах и на официальном сайте nashestvie.ru.
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