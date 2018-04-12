Макаревич рассказал, как составляет трек-лист своих концертов

13 апреля Андрей Макаревич и группа Yo5 сыграют концерт в Центральном Доме художника в Москве. В программе — песни из сольных альбомов музыканта и из репертуара «Машины Времени» и в джазовых аранжировках. Андрей Макаревич заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как он выбирает композиции, которые прозвучат на концерте, читайте только на НСН.

«Мы решаем этот вопрос буквально за полчаса до выхода на сцену. Дело в том, что песен у нас несколько больше, чем может поместиться в один концерт, так что все зависит от погоды, от настроения…», — признался артист.

После выступления с группой Yo5 в афише Андрея Макаревича — концерты с «Машиной времени» и спектакль «Черт, солдат и скрипка» в Санкт-Петербургском «Мьюзик-Холле».