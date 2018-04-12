Легендарные музыканты выступят на гала-концерте Дня джаза в Петербурге

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Обладатель 14 премий Grammy Херби Хэнкок, бас-гитарист и композитор Маркус Миллер , вокальный квартет The Manhattan Transfer, саксофонист Рудреш Махантхаппа, вокалист Керт Эллинг и многие другие выдающиеся музыканты выступят на гала-концерте «всех звезд» в VII Международный день джаза, 30 апреля, в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью ТАСС сообщил художественный соруководитель праздника, глава Московского джазового оркестра Игорь Бутман

"Приедет легенда — художественный руководитель гала— концерта, обладатель 14 премий Grammy и один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов современности Херби Хэнкок. Приедет бас-гитарист, композитор Маркус Миллер, который был музыкальным руководителем и автором музыки Майлза Дэвиса в последние годы его жизни. Приедет один из лучших в истории джаза вокальных квартетов The Manhattan Transfer, чьи хиты поет весь мир. Приедут знаменитый американский саксофонист— виртуоз индийского происхождения Рудреш Махантхаппа и вокалист Керт Эллинг, признанный уже много лет подряд одним из лучших джазовых вокалистов мира", — рассказал Бутман.

По словам джазмена, для выступления его коллегам будет обеспечена технически хорошо оснащенная площадка — сцена «Мариинский-2». " Валерий Абисалович Гергиев (директор Мариинского театра — прим. ТАСС) любезно предоставил нам зал, отменив даже абонементный концерт", — отметил он.

В фестивале примут участие и самые знаменитые российские джазмены: сам Бутман в качестве солиста (саксофон) с Московским джазовым оркестром, дирижер и пианист Анатолий Кролл , основатель петербургской Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин , пианист и вокалист Олег Аккуратов , трубач Вадим Эйленкриг и барабанщик Олег Бутман.

Игорь Бутман подчеркнул, что даже как художественный соруководитель Дня джаза не мог повлиять на список участников, который утверждался музыкальным директором праздника, композитором, пианистом и дирижером Джоном Бизли и командой Института джаза имени Телониуса Монка. «Даже если бы мы предоставили список и поставили звездочки у имен тех, кого необходимо пригласить, — никто бы не смотрел на эти пометки», — заметил он.