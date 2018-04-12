Ещё
Ken Hensley выступит в Петербурге с оркестром «CONCORD ORCHESTRA»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ken Hensley выступит в Петербурге с оркестром «CONCORD ORCHESTRA» 

АиФ Санкт-Петербург 55 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Легендарный основатель и автор песен знаменитой группы «URIAH HEEP» Ken Hensley выступит в Петербурге с симфоническим оркестром «CONCORD ORCHESTRA». Концерт состоится 15 апреля в БКЗ «Октябрьский».
Мероприятие пройдет при участии большого хора и рок-группы LIVE FIRE. Дирижер Fabio Pirola (Италия).
Настоящая легенда рока Ken Hensley вместе с группой «URIAH HEEP» произвел фурор на мировой сцене и по сей день является одним из самых талантливых рок-гитаристов и клавишников во всем мире. Он порадует поклонников настоящего рока новой программой, в которой вы услышите песни, вошедшие в золотую коллекцию британской группы URIAH HEEP: «July Morning», «Easy living», «Free me», «The wizard», «Lady in Black» и другие. Предстоящий концерт полон драйва и зажжёт вас на все 100%!
Ken Hensley один из тех музыкантов, чьи песни знает каждый настоящий поклонник рок-музыки. Хотя, почему «один из… »? Ken Hensley — он единственный и неповторимый! Тот, чья музыка звучит в наших сердцах. Именно благодаря Ken Hensley культовая рок-группа «URIAH HEEP» прославилась во всем мире. У вас есть уникальный шанс ощутить атмосферу рок-музыки в современном звучании симфонического оркестра, хора, рок-группы и легендарного британского музыканта Ken Hensley, основателя группы «URIAH HEEP».
Билеты во всех театральных кассах города, в кассе БКЗ «Октябрьский», Санкт-Петербург, Лиговский пр., 6 метро «Пл. Восстания», телефон 8 (812) 275-13-00 и на официальном сайте оркестра.
Начало в 19.00.
Мероприятие рекомендовано для зрителей 16+
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Эмир Кустурица приедет на театральный фестиваль в Ленинградскую область Никас Сафронов открыл выставку портретов в Смольном В Санкт-Петербурге разведут Сампсониевский мост
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Классика и гениталии: что не так с нашим театром130
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову17
Самые красивые итальянки в истории кино10
9 сериалов, которые нельзя пропустить4
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение