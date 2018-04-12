Ken Hensley выступит в Петербурге с оркестром «CONCORD ORCHESTRA»

Легендарный основатель и автор песен знаменитой группы «URIAH HEEP» Ken Hensley выступит в Петербурге с симфоническим оркестром «CONCORD ORCHESTRA». Концерт состоится 15 апреля в БКЗ «Октябрьский».

Мероприятие пройдет при участии большого хора и рок-группы LIVE FIRE. Дирижер Fabio Pirola (Италия).

Настоящая легенда рока Ken Hensley вместе с группой «URIAH HEEP» произвел фурор на мировой сцене и по сей день является одним из самых талантливых рок-гитаристов и клавишников во всем мире. Он порадует поклонников настоящего рока новой программой, в которой вы услышите песни, вошедшие в золотую коллекцию британской группы URIAH HEEP: «July Morning», «Easy living», «Free me», «The wizard», «Lady in Black» и другие. Предстоящий концерт полон драйва и зажжёт вас на все 100%!

Ken Hensley один из тех музыкантов, чьи песни знает каждый настоящий поклонник рок-музыки. Хотя, почему «один из… »? Ken Hensley — он единственный и неповторимый! Тот, чья музыка звучит в наших сердцах. Именно благодаря Ken Hensley культовая рок-группа «URIAH HEEP» прославилась во всем мире. У вас есть уникальный шанс ощутить атмосферу рок-музыки в современном звучании симфонического оркестра, хора, рок-группы и легендарного британского музыканта Ken Hensley, основателя группы «URIAH HEEP».

Билеты во всех театральных кассах города, в кассе БКЗ «Октябрьский», Санкт-Петербург, Лиговский пр., 6 метро «Пл. Восстания», телефон 8 (812) 275-13-00 и на официальном сайте оркестра.

Начало в 19.00.

Мероприятие рекомендовано для зрителей 16+