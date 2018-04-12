И зазвучат серебряные струны. В Салехарде состоится праздник гитарной музыки

В Культурно-досуговом центре «Наследие» 22 апреля в 12:00 пройдет праздник гитарной музыки и песни «Серебряные струны».

Ежегодно мероприятие собирает десятки талантливых участников от семи лет и старше. Предоставляет молодым дарованиям шанс заявить о себе, раскрыть творческий потенциал, а профессионалам и любителям бардовской песни встретиться на одной площадке.

По традиции конкурс пройдет в один тур, где будут представлены следующие номинации: «Инструментальное исполнительство», «Дуэты и вокальные группы», «Исполнитель», «Автор-исполнитель». Участниками праздника «Серебряные струны» смогут стать все желающие авторы-исполнители и исполнители авторских песен, выступающие в жанре гитарной песни. По результатам конкурса в каждой номинации и возрастной категории будут определены победители, которых ждут грамоты и ценные призы.