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И зазвучат серебряные струны. В Салехарде состоится праздник гитарной музыки
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И зазвучат серебряные струны. В Салехарде состоится праздник гитарной музыки 

ИА Север-Пресс 47 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Культурно-досуговом центре «Наследие» 22 апреля в 12:00 пройдет праздник гитарной музыки и песни «Серебряные струны».
Ежегодно мероприятие собирает десятки талантливых участников от семи лет и старше. Предоставляет молодым дарованиям шанс заявить о себе, раскрыть творческий потенциал, а профессионалам и любителям бардовской песни встретиться на одной площадке.
По традиции конкурс пройдет в один тур, где будут представлены следующие номинации: «Инструментальное исполнительство», «Дуэты и вокальные группы», «Исполнитель», «Автор-исполнитель». Участниками праздника «Серебряные струны» смогут стать все желающие авторы-исполнители и исполнители авторских песен, выступающие в жанре гитарной песни. По результатам конкурса в каждой номинации и возрастной категории будут определены победители, которых ждут грамоты и ценные призы.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в Культурно-досуговом центре «Наследие», заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 апреля.
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