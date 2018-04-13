Ученики филармонии проведут концерт в библиотеке 

Ученики Первой московской студенческой филармонии 13 апреля проведут концерт в Нотно-музыкальной библиотеке №17 имени Петра Юргенсона.
Исполнители сыграют на своих инструментах творения западных и отечественных композиторов. Для зрителей прозвучат известные композиции Людвига ван Бетховена, Амадея Моцарта, Сергея Прокофьева и Александра Скрябина. На сцене выступят флейтистка Алена Таран и пианист Дмитрий Беляк, сообщили на сайте библиотеки.
По окончании музыкального вечера посетители смогут пообщаться с исполнителями.
Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Николоямский переулок, дом 3а, корпус 4. Вход бесплатный.