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Ученики филармонии проведут концерт в библиотеке
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Ученики филармонии проведут концерт в библиотеке 

Управа Таганского района города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Ученики Первой московской студенческой филармонии 13 апреля проведут концерт в Нотно-музыкальной библиотеке №17 имени Петра Юргенсона.
Исполнители сыграют на своих инструментах творения западных и отечественных композиторов. Для зрителей прозвучат известные композиции Людвига ван Бетховена, Амадея Моцарта, Сергея Прокофьева и Александра Скрябина. На сцене выступят флейтистка Алена Таран и пианист Дмитрий Беляк, сообщили на сайте библиотеки.
По окончании музыкального вечера посетители смогут пообщаться с исполнителями.
Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Николоямский переулок, дом 3а, корпус 4. Вход бесплатный.
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