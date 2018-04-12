Символ Испании: как Кабалье и Меркьюри написали легендарную Barcelona

В 1965 году никому не известная оперная певица из Испании заменила заболевшую американскую диву Мэрилин Хорн , исполнив партию Лукреции Борджиа в одноименной опере Доницетти в Карнеги-холле (Нью-Йорк). Успех был настолько велик, что зрители аплодировали певице на протяжении 20 минут.

Так для оперного мира открылась одна из самых выдающихся вокалисток столетия и, возможно, последняя представительница техники бельканто в истории мировой оперы.

В свое время Монсеррат Кабалье получила звание «непревзойденная». И она полностью его оправдывает: по неповторимости голоса, по количеству спектаклей, по разнообразию репертуара, по музыкальности и утонченности техники исполнения. В репертуаре певицы — более 130 партий и 800 камерных произведений, с ее участием было записано около сотни дисков. Она награждена премией «Грэмми» за исполнение лучшего классического вокального соло.

Но Кабалье покорила не только поклонников классической музыки. Она всегда стремилась выйти за пределы оперного театра и активно сотрудничала с представителями любых музыкальных жанров.

Дуэт с Синатрой Впервые Кабалье исполнила не оперную музыку в дуэте с самим Фрэнком Синатрой в 1960-х годах. В своих интервью она часто признавалась, что с раннего детства была большой поклонницей музыканта.

Они познакомились в самом начале карьеры Кабалье в Нью-Йорке. Однажды Фрэнк Синатра пришел в оперный театр со своим другом, киноактером Дэнни Кеем. В тот вечер на сцене выступала Монсеррат. Фрэнк был впечатлен ее голосом и пригласил певицу на благотворительный концерт в фонд больных раком. Среди гостей там были Лучано Паваротти, Дайана Росс и многие другие великие исполнители. Монсеррат Кабалье спела два дуэта — оперный с Паваротти, а с Фрэнком Синатрой они исполнили одну из его песен.

Phantom Of The Opera

Видео: YouTube/ YouMoreTv USA Второй дуэт был с Майклом Болтоном в Лос-Анджелесе: на одной из помпезных голливудских церемоний они исполнили самую известную арию из мюзикла Phantom Of The Opera и несколько современных композиций. «Призрак оперы» был написан Эндрю Ллойдом Уэббером . Наряду с другими его работами — мюзиклами «Кошки» и «Отверженные», этой музыке суждено было стать легендой Бродвея.

Несмотря на то, что музыка Уэббера стала уже практически классикой, она не является оперой. А Майкл Болтон, составивший в тот вечер дуэт Кабалье, прославился как исполнитель медленных любовных поп-баллад и автор кавер-версий на хиты американских исполнителей 1960-х годов.

После этого Монсеррат Кабалье долгое время не участвовала в подобных экспериментах, считая их не органичными для академического искусства.

Barcelona

Видео: YouTube/ YouMoreTv USA Однако в историю мировой поп-музыки Монсеррат вошла, исполнив Barcelona с Фредди Меркьюри на открытии летних Олимпийских игр 1992 года. В конце 1980-х, когда стало известно, что хозяйкой Олимпиады станет Барселона, мэр города предложил Кабалье поучаствовать в подготовке церемонии. Певица хотела сделать что-то современное, что могло бы понравиться молодежи и соответствовало духу Олимпийских игр. Ее брат Карлос предложил поработать с Фредди Меркьюри, который сам неоднократно заявлял, что Монсеррат — одна из самых красивых женщин, что он когда-либо встречал.

Разумеется, Меркьюри принял предложение и приехал. Певица вспоминала, что они встретились в отеле, где остановился музыкант, в огромном салоне с роялем и большим современным пультом для записи музыки.

Меркьюри спросил ее, что бы она хотела спеть, на что испанская дива ответила: «Не знаю. Знаю только, что хочу не оперу. Это вы мне должны сказать, что сейчас модно». Она не ожидала, что он, популярный рок-музыкант, тут же сядет за рояль и начнет виртуозно импровизировать. Потом Меркьюри уехал в Лондон и обещал прислать ей несколько вариантов мелодий, из которых впоследствии и была выбрана композиция Barcelona, ставшая гимном Олимпийских игр и неофициальным гимном самого города.

Видео: YouTube/Gega Chachava

Песня была записана в 1987 году, а в 1988-м вошла в совместный одноименный альбом Меркьюри и Кабалье. На открытии Олимпиады, правда, звучала лишь запись: Фредди умер 24 ноября 1991 года.