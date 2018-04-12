Ринго Старр подписал контракт с BMG

Два дня назад экс-участник группы The Beatles подписал контракт с лейблом BMG, сообщает издание Billboard.

Теперь музыкальная компания стала обладателем прав на переиздание всех песен Старра, которые были созданы им за полвека карьеры, а также прав на все произведения экс-битла, которые он еще создаст.

Президент американского отделения лейбла подчеркнул, что очень рад сотрудничеству с Ринго:

Радость — это слишком незначительное слово, чтобы выразить наши чувства по поводу того, что Ринго Старр теперь является членом семьи BMG.

В свою очередь музыкант отметил, что тоже доволен сложившимися обстоятельствами и рад сочинять новые песни, чтобы исполнять их вместе со старыми.

Напомним, что Ринго Старр планирует в этом году начать гастрольный тур со своим All Starr Band.