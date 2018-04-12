«Я не слабачок». Ева Польна рассказала о творчестве и увлечениях

С начала 2000-х годов композиции, исполненные певицей, занимают верхние строчки чартов. При этом в шоу-бизнесе она серьезно выделяется своей закрытостью, независимостью, она не зависит от продюсеров, не подписывает контрактов с лейблами. 14 апреля Ева Польна выступит в петербургском «Мюзик-Холле». Каким будет концерт, певица рассказала SPB.AIF.RU.

О гигиене труда

Артем Куртов, SPB.AIF.RU: — В анонсах к вашим выступлениям пишут: «Концерты Евы ждут с замиранием сердца, ведь каждый не похож на другой». Чем удивите поклонников на этот раз в Мюзик-Холле?

Ева Польна: — Питерский зритель чаще видит нас на клубной сцене. Предстоящий концерт мы впервые дадим в Мюзик-Холле. Это концертно-театральный зал, куда люди придут, сядут и будут наслаждаться музыкой. Это совершенно особенная атмосфера. Мы сыграем песни с альбома «Феникс», который вышел недавно в специальных концертных версиях. Программа «Глубокое Синее Море», кстати говоря, носит название одной из песен c новой пластинки — очень красивой и романтичной. Скажу коротко, сохраняя интригу: это будет волшебство звука и света. Мы, конечно же, исполним и всеми любимые композиции, самые «хитовые» хиты в новых концертных аранжировках.

— До 2009 года вы были солисткой группы «Гости из будущего». Теперь занимаетесь сольной карьерой. Сейчас ваша жизнь стала спокойнее, чем раньше? Или концерты и записи новым песен не оставляют свободного времени?

-Поскольку у меня нет продюсера и я самостоятельный артист, то сама решаю когда и где мне выступать. Я стараюсь соблюдать «гигиену труда», не перенапрягаться слишком сильно. От моего самочувствия, от здоровья зависит качество моего голоса. Самое главное — баланс труда и отдыха. Выжатый морально и физически артист не может общаться с публикой на должном уровне. Зрители приходят получить эмоции и ты должен быть готов отдавать им себя.

А, вообще, моя работа это не вся моя жизнь. Конечно, я нахожу время для семьи, близких и себя любимой.

— Где вам больше нравится выступать: на больших площадках, например, в «Юбилейном» или в небольших залах?

— Концерт для меня всегда радость, удовольствие и вдохновение. Важно не где ты выступаешь, а для кого. У меня очень благодарная публика. Люди приходят слушать меня, что само по себе замечательно.

Петербург или Москва?

— Вы родом из Петербурга, но сейчас живете в Москве. Какой город вам ближе, не выматывает ли столица, не забирает ли силы? Какие у вас любимые места в родном Петербурге?

— Без иллюзий отношусь к обоим городам. Питер люблю как родителей, которых не выбирают и обожаю его, прежде всего, за красоту. Люблю привозить в него своих друзей и показывать город «моими глазами». Питер абсолютно прогулочный город. Можно гулять часами. Обожаю Летний Сад, Итальянскую улицу, улицу Рубинштейна — за вкусные кафе и рестораны. Москва, конечно же, отбирает энергию, но моя работа подразумевает нахождение именно в таком месте. Я нашла для себя компромисс и живу за городом.

-Когда вы поняли, что по-настоящему хотите заниматься музыкой? Говорят, что шоу-бизнес жесток и циничен. Многих исполнителей там просто перемалывает. Как вам удалось остаться самой собой и выдержать столько лет на большой сцене?

-То, что я столько лет стою на большой сцене говорит само за себя: я не слабачок. Скажу честно, я не нахожу удовольствия быть всё время на виду. Не люблю пустые светские тусовки, ненужную мишуру. Не пускаю в свою личную жизнь СМИ, «всё на продажу»— точно не мой жизненный принцип. Я, в принципе, для популярного шоу-бизнеса маргинальный персонаж. Мои песни популярны, но при этом я «инди» артист. У меня нет продюсеров, нет контрактов с лейблами. У меня полная свобода творчества и принятия решений по всем вопросам, касаемо моего проекта. С точки зрения ведения бизнеса, это бывает не всегда выгодно. Но для меня — это единственно возможный вариант. Мой проект — это я. Для меня главное идти выбранным путем, сохраняя себя, достоинство, уважение к себе и к своим поклонникам.

— Почему перестала существовать группа «Гости из будущего»?

— Группа «Гости из Будущего» просуществовала на российской поп-сцене более 10 лет. На мой взгляд, такой срок не частое явление в мире поп-музыки. У любого проекта, даже если это «творческий союз», есть свой естественный жизненный цикл. Мы с Юрой Усачевым — не исключение.

— После прекращения существования команды вам пришлось начинать с нуля?

— И «да», и «нет». С точки зрения создания песен — не изменилось ничего. Это по-прежнему я. А вот продакшн, аранжировки и поиск музыкантов для нового состава оказалось делом непростым. Но всё, что вы сейчас видите на концертах — это результат творческих и административных поисков. Кроме того, уверена, что многие коллеги и люди из «медиа» были уверены, что с распадом «Гостей» не станет и меня как артиста. Но … не тут то было.

Поэзия, обрамленная музыкой

— Вы сами пишете свои песни. Что для вас важнее: текст или музыка? Или все должно быть гармонично?

— Для меня всё же важнее текст. У меня нет песен без смысла. Мои песни я бы назвала поэзией, обрамленной музыкой. Хотя все они пишутся по-разному. Иногда сначала приходит мелодия, а иногда всё вместе — стихи и музыка. Они друг без друга не могут.

— Вас сейчас нечасто можно увидеть по телевизору. Сегодняшним поп-исполнителям телевидение необходимо или это пережиток прошлого? Максим Фадеев недавно сказал, что бежит от телевизионных эфиров, потому что это пошло.

— Наверное, сегодняшним поп-исполнителям телевидение не так уж и необходимо. Оно, скорее, одно из средств продвижения, дополнительное, но не главное. Много музыки хорошей и не очень приходит теперь из интернета, потому что молодая аудитория — там.

— Вообще, что можете сказать о сегодняшней поп-сцене? Нет ощущения, что там все застыло уже десятилетиями? И на сцену выходят одни и те же посредственные персонажи?

— Думаю, что она описала круг и вернулась в трэш 90-х годов. Обновлённый трэш. Сегодня снова популярно шутовство и фрики всех мастей, дешёвый эстрадный поп и рэпо-шансон. Если тебе не от 12 до 25 или не от 60-ти плюс, если тебе важна красивая лирика на русском языке и настоящая музыка, то за исключением нескольких артистов, лучше слушать аудиокниги. Или тишину.

— Вы пишете стихи под псевдонимом Жозефина Воздержак. Как появился этот персонаж и что это за творчество?

— Это своего рода моё альтер-эго. Которое тоже требует выхода в творчестве. Я человек весёлый, люблю иногда похулиганить. С юмором отношусь к жизни и с иронией к себе. Для друзей устраиваю временами посиделки и развлекаю их стихами от имени разбитной дамочки Жозефины Аскольдовны.

— Есть ли у вас еще какие-то хобби параллельно с музыкой и поэзией?

— Да, я такой всем интересующийся персонаж. С музыкой я более-менее разобралась. Но вокруг целый Космос. К нему у меня ещё много вопросов. Я увлекаюсь рисованием, живописью и историей искусства. Надеюсь со временем укрепить свои профессиональные навыки. Я обожаю танцевать. Регулярно беру уроки аргентинского танго. А на сальса вечеринки хожу во всех уголках мира. Регулярно выезжаю в познавательные путешествия. Наматываю с гидами десятки километров по городам и весям, с планшетом для записей и зарисовок. Ну и рукоделие: спицы, крючок и фантазия — лучшее занятие для барышни, чтобы успокоить нервы и порадовать близких обновками.