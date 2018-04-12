В музее-усадьбе «Кусково» состоится концерт юных музыкантов

В рамках Дней исторического и культурного наследия в музее-усадьбе пройдет большой концерт, в котором примут участие ученики ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова.

Концерт, программа которого составлена из произведений классической музыки разных эпох, состоится 15 апреля в 12.00 в Большой каменной галерее, на фоне экспозиции «Портретная галерея усадьбы Кусково». Юные музыканты из новогиревской школы искусств усердно готовятся к этому ответственному выступлению. Такие концерты в музее-усадьбе «Кусково» проводятся не первый год, и пользуются популярностью у публики. Вход на концерт свободный. В этот же день все желающие смогут бесплатно посетить и залы музея.

Адрес музея-усадьбы «Кусково»: улица Юности, дом 2 Телефон: 8 (495) 370-01-60, автоответчик.