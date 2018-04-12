Ещё
В музее-усадьбе «Кусково» состоится концерт юных музыкантов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В музее-усадьбе «Кусково» состоится концерт юных музыкантов 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
В рамках Дней исторического и культурного наследия в музее-усадьбе пройдет большой концерт, в котором примут участие ученики ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова.
Концерт, программа которого составлена из произведений классической музыки разных эпох, состоится 15 апреля в 12.00 в Большой каменной галерее, на фоне экспозиции «Портретная галерея усадьбы Кусково». Юные музыканты из новогиревской школы искусств усердно готовятся к этому ответственному выступлению. Такие концерты в музее-усадьбе «Кусково» проводятся не первый год, и пользуются популярностью у публики. Вход на концерт свободный. В этот же день все желающие смогут бесплатно посетить и залы музея.
Адрес музея-усадьбы «Кусково»: улица Юности, дом 2  Телефон: 8 (495) 370-01-60, автоответчик.
Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
«Берёзка» покажет фильмы из золотого фонда советского кино Юные арфистки из Новогиреева приняли участие в Московском арфовом фестивале Интересные выставки фарфора и керамики проходят в музее-усадьбе «Кусково»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Самые красивые итальянки в истории кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение