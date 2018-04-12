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В Камерном театре пройдут ночные показы спектаклей
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В Камерном театре пройдут ночные показы спектаклей 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Челябинский Камерный театр представит необычный проект. В рамках «Черной субботы» южноуральцев пригласят на ночной спектакль. Показ состоится 28 апреля и начнется в 22.00. Челябинцам представят полюбившуюся постановку, которая уже снята с репертуара театра. И это будут далеко не все сюрпризы для зрителей.
— «Черная суббота» — это уникальный проект и интересный повод выйти в диалог со зрителем. Артисты нашего театра в эту ночь будут везде — начиная с фойе в качестве администраторов, билетёров, гардеробщиков и фотографов, — говорит руководитель проекта, артист Камерного театра Дмитрий Олейников.
28 апреля театралам представят спектакль «Музыки и сигарет не хватит до весны». Его премьера состоялась почти десять лет назад. Потом постановка была снята из репертуара, но по просьбам зрителей ее покажут вновь.
Как говорят авторы проекта, такое взаимодействие со зрителями поможет выявить предпочтения театралов и улучшить работу работников театра.
Узнать подробную информацию о проекте, посмотреть актеров, которые примут участие в постановке, и забронировать билет на ночной показ можно в официальной группе Камерного театра.
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