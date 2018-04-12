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Фильм Серебренникова «Лето» вошел в программу Каннского фестиваля
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Фильм Серебренникова «Лето» вошел в программу Каннского фестиваля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ФИЛЬМ РОССИЙСКОГО РЕЖИССЕРА КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА «ЛЕТО» ВОШЕЛ В КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ 71-ГО КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ — ОРГАНИЗАТОРЫ
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