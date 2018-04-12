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На Дне химика в Березниках выступит группа «Звери»
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На Дне химика в Березниках выступит группа «Звери» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Публикация от Группа ЗВЕРИ (@zveri_official) 30 Мар 2018 в 7:13 PDT  «Химфест-2018» в шестой раз пройдёт в конце мая в городе Березники. Хедлайнером фестиваля станет группа «Звери», сообщает Properm.ru.
26 мая в Березниках состоится мероприятие, посвящённое Дню химика, — «Химфест-2018». Его организуют «ОХК Уралхим» и «Уралкалий». Хедлайнером мероприятия станет поп-рок группа «Звери».
В марте 2018 у музыкантов был новый тур «Друзья по палате». С ним группы побывала в Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Самаре. В Пермь «Звери» не заехали, но песни из тура «Друзья по палате» обещают исполнить на фестивале в Березниках.
— К нам на выступления приходят люди с детьми, которые родились буквально рядом с творчеством группы «Звери». И таких детей, надо сказать, много! — сообщает Рома Зверь на сайте группы. — Некоторых я даже знаю по именам. Еще очень приятно, когда мне говорят, что «я выросла/вырос на ваших песнях».
В прошлом году хедлайнером мероприятия стала группа «Сплин».
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