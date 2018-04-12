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Почему Лолита назвала свой новый альбом «Раневская»?
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Почему Лолита назвала свой новый альбом «Раневская»? 

Мир24 1 час назад
Лолита Милявская не перестает радовать своих поклонников новыми песнями. Из нового альбома уже можно послушать две композиции. Почитатели творчества артистки надеются, что их любимая певица совсем скоро раскроет все карты и на ближайшем концерте исполнит все композиции, вошедшие в новый альбом «Раневская». Оправдаются ли надежды зрителей — узнаете в новом выпуске программы «Держись, шоубиз!».
Также мы поздравим приму российской эстрады Аллу Пугачеву, которая 15 апреля отмечает свой день рождения. Вместе с педагогом по вокалу разберем приемы и технику артистки, расскажем об особенностях ее тембра и попытаемся найти похожих на нее исполнителей.
Еще вы увидите, как прошел сольный концерт Егора Крида и премия с нестандартным подходом TopHit.
Не пропустите программу «Держись, шоубиз!» 13 апреля в 23:30 на телеканале «МИР». Все самое интересное только на 18 кнопке!
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