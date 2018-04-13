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В «Москвиче» на Волгоградском проспекте пройдет концерт Академического хора русской песни
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В «Москвиче» на Волгоградском проспекте пройдет концерт Академического хора русской песни 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Концертную программу на сцене Культурного центра «Москвич», который расположен в Текстильщиках, 14 апреля представит Академический хор русской песни. Об этом сказано в сообщении пресс-службы учреждения.
«Концерт Академического хора русской песни пройдет в рамках XVII Московского пасхального фестиваля. Прозвучат игровые, шуточные и плясовые песни. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте центра», — говорится в сообщении.
Начало концерта в 18.00. Культурный центр «Москвич» располагается по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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