В «Москвиче» на Волгоградском проспекте пройдет концерт Академического хора русской песни

Концертную программу на сцене Культурного центра «Москвич», который расположен в Текстильщиках, 14 апреля представит Академический хор русской песни. Об этом сказано в сообщении пресс-службы учреждения.

«Концерт Академического хора русской песни пройдет в рамках XVII Московского пасхального фестиваля. Прозвучат игровые, шуточные и плясовые песни. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте центра», — говорится в сообщении.

Начало концерта в 18.00. Культурный центр «Москвич» располагается по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)