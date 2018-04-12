Фронтмен «Мельницы» рассказала о своих планах на «Нашествие‐2018» 

В начале августа в Большом Завидове пройдет «Нашествие» ‐ крупнейший фестиваль рок‐музыки под открытым небом. О своем участии в предстоящем музыкальном приключении рассказала основатель и лидер фолк‐группы «Мельница» Хелависа. Об этом сообщила НСН.
В этом году, конечно же, как всегда мы планируем сыграть the best, но не исключаем, что сыграем
что-нибудь
принципиально новое. Будем смотреть ближе к делу
— Хелависа.
Коллектив «Мельницы» — одна из немногих команд, которая не боится представлять публике свежий саунд, не ограничиваясь хитами со старых альбомов.
В октябре 2015 года «Мельница» записала саундтрек к пятому сезону «Игры престолов» и снялась в клипе, стилизованном под сериал. Хелависа выступила в образе одной из героинь телесаги Арьи Старк.