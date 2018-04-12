Продажа альбомов с наклейками 2018 FIFA World Cup Russia стартует в России почти через месяц после начала продаж в Бразилии

В то время как в Бразилии многие коллекционеры успели (почти) полностью заполнить свои альбомы, жители страны — хозяйки чемпионата смогли приступить к сбору коллекции только во вторник (10 апреля).

Официальный старт продаж альбомов в России был дан почти месяц спустя после запуска продаж в Бразилии 16 марта.

До сих пор русские могли довольствоваться только виртуальной версией альбома.

Когда наш блог обратился к «Панини» (Panini) за объяснениями столь позднего запуска продаж в России, компания сказала, что использует различные стратегии в зависимости от страны и континента.

В России альбом и наклейки по традиции можно найти в газетных киосках, специализированных магазинах и официальных магазинах ФИФА, рассредоточенных по всей стране.

В интернете информационная кампания о запуске продаж альбома началась на прошлой неделе с объявлений в «ВКонтакте» — что-то вроде российского «Фейсбука» — и с видео на «Ютубе», в котором участвуют дети.

Стоимость альбома составляет 200 рублей (10,70 реалов), а один пакетик с наклейками обойдется покупателям в 55 рублей (2,95 реала).

Эти цены выше, чем в Бразилии, где альбом в мягкой обложке можно купить за 7,90 реалов, а пакетик с наклейками — за два реала.

Между тем один магазин, специализирующийся на торговле альбомами, карточками и наклейками, запустил в интернете кампанию скидок: при покупке целого комплекта пакетиков с наклейками за 2299 рублей (122 реала) стоимость каждого из них составит 2,45 реала.

На другом сайте скидки еще лучше. Коробка с 50 пакетиками стоит две тысячи рублей (106 реалов), а значит, каждый пакетик обойдется вам в 2,13 реала. И все равно выходит дороже, чем на территории Бразилии.

Как вы можете видеть, покупать через интернет в России намного выгоднее.