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Владельца воронежской кальянной оштрафовали за громкую музыку
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Владельца воронежской кальянной оштрафовали за громкую музыку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На громкую музыку в кальянной О2 пожаловались в Роспотребнадзор жители дома №49 по проспекту Революции, сообщили в пресс-службе УФССП по региону 12 апреля.
Кальянная находится на первом этаже дома, и громкая музыка, особенно в ночное время, мешала его жильцам. Замеры в одной из комнат жилого дома показали, что уровни звука в ночное время при работе музыкального оборудования кальянной превышает допустимую норму. Жильцы обращались не раз к владельцу заведения, но их просьбы делать музыку тише игнорировались.
В итоге, история дошла до суда. Владельца кальянной обязали не включать музыку ночью в течение 20 суток. Но требования суда проигнорировали, о чем судебным приставам рассказали местные жители.
«За неисполнение требований судебного пристава на должника наложен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения владельцу придется выплатить еще и административный штраф», — рассказали в ведомстве.
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