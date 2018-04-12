Владельца воронежской кальянной оштрафовали за громкую музыку

На громкую музыку в кальянной О2 пожаловались в Роспотребнадзор жители дома №49 по проспекту Революции, сообщили в пресс-службе УФССП по региону 12 апреля.

Кальянная находится на первом этаже дома, и громкая музыка, особенно в ночное время, мешала его жильцам. Замеры в одной из комнат жилого дома показали, что уровни звука в ночное время при работе музыкального оборудования кальянной превышает допустимую норму. Жильцы обращались не раз к владельцу заведения, но их просьбы делать музыку тише игнорировались.

В итоге, история дошла до суда. Владельца кальянной обязали не включать музыку ночью в течение 20 суток. Но требования суда проигнорировали, о чем судебным приставам рассказали местные жители.

«За неисполнение требований судебного пристава на должника наложен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения владельцу придется выплатить еще и административный штраф», — рассказали в ведомстве.