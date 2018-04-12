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Интерактивные спектакли и концерты: как завершится фестиваль «Пасхальный дар»
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Интерактивные спектакли и концерты: как завершится фестиваль «Пасхальный дар» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Городской фестиваль проходит на 38 площадках Москвы до 15 апреля.
Горожане и гости столицы в заключительные дня городского фестиваля «Пасхальный дар» могут посетить концерты и спектакли, а также принять участие в интересных мастер-классах.
— Заключительные выходные фестиваля «Пасхальный дар» — отличный шанс отправиться на прогулку по весенней Москве и замечательно провести время всей семьей. На площадках по всему городу 14 и 15 апреля вас ждут концерты с участием знаменитостей, инклюзивные спектакли, постановки по мотивам любимых сказок и сотни других увлекательных занятий, — сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
На Манежной площади фестиваль закончится концертом от благотворительного фонда «Бюро добрых дел». А на Тверском бульваре продолжится программа помощи бездомным животным «Четвероногий друг».
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