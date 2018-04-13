«Ленинград» выпустил первый за четыре года альбом с песней про Путина

Рок-группа «Ленинград» выпустила первый с 2014 года альбом, получивший название «Всякое». Об этом в Facebook сообщил лидер коллектива Сергей Шнуров, назвавший релиз подарком себе на день рождения.

«Назвать решил «всякое», потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно, ну и потом я конечно имел в виду, что мастера кратких рецензий, коими кишит интернет, обязательно напишут «говно», тем самым невольно достраивая всем известную цитату. Забавно. Мне 45. Вы можете скачать «всякое» в тунце (за деньги), а можете послушать в трубе (бесплатно), подарок все-таки», — написал Шнуров (орфография и пунктуация автора сохранены).

Музыкант опубликовал на видеохостинге YouTube 20-минутную запись, в которую вошли восемь песен. Одна из них посвящена президенту России Владимиру Путину , которого Шнуров жалеет из-за лежащей на главе государства ответственности. «Невозможно сложная у Путина стезя, вроде бы ему все можно, но — нельзя», — поется в композиции.

Предыдущая пластинка «Ленинграда» под названием «Фарш» вышла в 2014 году. Всего в дискографии группы 20 студийных альбомов.