Музыка Моцарта, Бетховена, Брамса, Шуберта, Дворжака прозвучит на улице Свободы 

Концерт классической музыки состоится 22 апреля в Доме культуры «Алые паруса» на улице Свободы. Музыканты исполнять произведения Моцарта, Бетховена, Брамса, Шуберта, Дворжака.
— Классику исполнит трио «Maestro Classic», в составе которого лауреаты международных конкурсов Людмила Шевелева (фортепиано), Николай Агеев (кларнет), а также артист оркестра Большого театра России Максим Золотаренко (виолончель), — отметили в «Алых парусах».
Концерт начнется в 17.00 по адресу: улица Свободы, дом 91. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке: gbuk-g-moskvy-dom-kultury.timepad.ru/event/699877. (ск)