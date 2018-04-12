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Большой театр впервые представит балет «Дама с камелиями» в Новосибирске
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Большой театр впервые представит балет «Дама с камелиями» в Новосибирске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Большой театр впервые представит свой спектакль «Дама с камелиями» в постановке всемирно известного хореографа Джона Ноймайера на сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ).
Спектакли пройдут 12 и 13 апреля в рамках V Транссибирского арт-фестиваля. Солисты Большого театра неоднократно выступали на Транссибирском фестивале, но таких больших гастролей в рамках этого форума еще не было — в Новосибирск из Москвы приедет коллектив в 210 человек — артисты балета и оркестра Большого.
Премьера балета «Дама с камелиями» в Большом театре состоялась в марте 2014 года. В спектаклях, которые будут показаны в Новосибирске, в главных партиях заняты ведущие солисты Большого театра: Светлана Захарова, Денис Родькин, Ольга Смирнова, Артем Овчаренко, Мария Виноградова, Руслан Скворцов.
"Для нас крайне важно, что в этом году Транссибирский арт-фестиваль представит в Новосибирске на сцене НОВАТа два спектакля балета «Дама с камелиями». Это уникальное событие, поскольку Большой театр давно не гастролировал по России, и Новосибирск станет первым городом, куда в полном составе будет вывезен его спектакль", — сказал худрук музыкального форума Вадим Репин.
Он добавил, что эта постановка с момента премьеры не покидала стен Большого театра.
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