Концерт ко Дню освобождения узников концлагерей прошел в Лианозове

Во вторник, 10 апреля, в филиале «Лианозово» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» прошел концерт, посвященный Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей. Мероприятие было организовано центром «Лидер».

— В программе прозвучали песни военных лет, а также песни о дружбе и любви. Зрители остались довольны концертом. На некоторых песнях подпевал весь зал, — отметили в центре «Лидер».

Напомним, центр социального обслуживания района Лианозово находится по адресу: улица Новгородская, дом 32. (вт)