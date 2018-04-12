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Концерт ко Дню освобождения узников концлагерей прошел в Лианозове
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Концерт ко Дню освобождения узников концлагерей прошел в Лианозове 

Управа района Лианозово 3 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Во вторник, 10 апреля, в филиале «Лианозово» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» прошел концерт, посвященный Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей. Мероприятие было организовано центром «Лидер».
— В программе прозвучали песни военных лет, а также песни о дружбе и любви. Зрители остались довольны концертом. На некоторых песнях подпевал весь зал, — отметили в центре «Лидер».
Напомним, центр социального обслуживания района Лианозово находится по адресу: улица Новгородская, дом 32. (вт)
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