Калининградский музыкальный уикенд: Гид по 8 участникам финалов «Перспективы» 13 и 14 апреля

BLEDNYJ

Что играют: прогрессив/пост-рок Когда выступают: 13 апреля, Продолжение и в каком-то роде переосмысление культовой калининградской группы Dr.Gonzo, знаменитой своими атмосферными живыми выступлениями. «Состав Gonzo насчитывал шесть человек, а это очень много разных влияний, веяний, разных споров, постоянные обсуждения. Мы неоднократно садились и пытались сделать пластинку, но вышло так, что в составе трио это сделать оказалось гораздо проще», — рассказывал гитарист Дмитрий Стекольников «Твоему Бро» после состоявшегося в январе концерта в том же клубе «Калининград Сити Джаз». У группы есть альбом, состоящий из 9 треков, за плечами несколько выдающихся выступлений, в багаже — большой опыт и солидные амбиции. Одни из фаворитов «Перспективы», несмотря на то, что инструментальную музыку довольно сложно представить на радио MAXIMUM.,

NIGHTCALL

Что играют: поп-рок Когда выступают: 13 апреля

Группа, названная в честь хита француза Kavinsky — заглавной темы «Драйва» с Райаном Гослингом , — начинала с каверов на самых разных артистов от Imagine Dragons до Мэрилина Мэнсона . Было только вопросом времени, когда сыгранный и растущий на глазах в концертном отношении состав перейдет к собственным трекам. Их пока немного, но одну песню, «Загляни», даже издали на прилагающемся к питерскому журналу «Бункер» CD-сборнике. Можно долго иронизировать на тему применимости физических носителей звука в 2018 году, но факт есть факт: Nightcall это группа высшего разряда, которая точно знает, что делает. И её собственный материал на концертах воспринимают не хуже, чем исполнение песен Muse или Эда Ширана

BLIND SEAGULL

Что играют: «Ньювэйв пост-панк, тви-поп и лоуфай» Когда выступают: 13 апреля

Blind seagull играли на разогреве у Ploho и сольно, на мероприятиях «Почвы» и «солянках» вместе с другими независимыми коллективами. Все, кто были, отмечают атмосферный звук и суровый лук группы. Безусловно вдохновлённый новой волной русского пост-панка коллектив сумел собрать вокруг себя значительную по калининградским меркам аудиторию и плейлист, в котором даже можно условно определить несколько «хитяр». Свой последний альбом — pressure — одни из главных флагманов калининградского пост-панка выпустили на кассетах тиражом 20 экземпляров.

RADIOMUN

Что играют: альтернативный поп Когда выступают: 13 апреля

Опытные музыканты, в прошлом ассоциировавшиеся с проектами Singular и WANT/ed, вполне могут считаться ветеранами нестабильной калининградской сцены. Не чураясь выступлений на трибьютах, Radiomun тем не менее обладают довольно впечатляющим Soundcloud: в нём 29 треков — как собственных работ, так и ремиксов или каверов, в основном синтпоп/электропоп направленности. Среди последних — интерпретации Depeche Mode , Camouflage, «Технологии» и так далее, что вполне показательно.

ИНСАЙТ PROJECT

Что играют: поп-рок Когда выступают: 14 апреля

Мелодичный инди-поп-рок от сонграйтера Михаила Алёхина и компании. Это музыка для небольших залов, тихих кофеен, танцев вдвоём. Возможно, к ней не подойдёт слово «модно», но в описании музыки Инсайт Project не просто так написано: «Наши композиции посвящены всему тому, что наполняет жизнь смыслом». Это одни из немногих участников «Перспективы», поющих от и до на русском языке — у гостей «Перспективы» не будет проблем с тем, чтобы понять, о чём эти песни.

THE SLOE

Что играют: альтеранативный рок Когда выступают: 14 апреля

Матёрые альтернативщики, только что выступившие на разогреве у The Rasmus (причём, как говорят, финны лично выбрали их как лучших в Калининграде). Ранее The SLOE выпустили альбом (четвёртый), собрав деньги на это краудфандинг-кампанией на платформе planeta.ru. В этом году группе 10 лет, скоро стартует их большой тур, всему этому есть закономерное объяснение — музыка группы. Тяжелая, но не банальная, где-то заигрывающая с дабстепом, где-то с пост-гранжем — она вполне в формате радио MAXIMUM, главного организатора «Перспективы».

THE PULP AND PAPER MILL

Что играют: пост-брит-поп Когда выступают: 14 апреля

Ещё в 2015 году «Балтийский Бродвей» писал о группе: «В Калининграде всегда было очень много фанатов брит-попа и очень мало тех, кто мог его хорошо играть. The Pulp and Paper Mill — редкое исключение, у них хорошие влияния, отличная соло-гитара и приятный обволакивающий психоделический звук. На своей странице „Вконтакте“ группа упоминает Oasis и Manic Street Preachers, но на самом деле они звучат гораздо ближе к Stone Roses и Primal Scream. Отдельные треки (Lifelines, к примеру) отлично вписываются в современный психоделический ландшафт, на передовой которого находятся такие исполнители, как Tame Impala и Курт Вайль ». С тех пор группа стала только лучше, а в конце прошлого года выпустила релиз Truth — с довольно изобретательным саундом и мелодиями.

ALISA GELISS и DEGELEX

Что играют: танцевальные интерпретации поп-музыки Когда выступают: 14 апреля

Поднимите руку, кто в Калининграде не знает Алису Гелисс? Участница самого первого сезона шоу «Голос» работает над сольным альбомом столько, сколько «Твой Бро» себя помнит. Проект DEGELEX — её совместное творчество с клубной легендой DJ Lexus (он же Takudoari) и гитаристом Никитой Дегтяревым. Обычно ребята играют кавер-версии на самые разные хиты от GusGus до Maroon 5, но для концерта в клубе «Калининград Сити Джаз» обещают собственные треки.

Финальные концерты фестиваля «Перспектива» состоятся 13 и 14 апреля в клубе «Калининград Сити Джаз».