Концерт «Весна 45-го года» пройдет во Дворце культуры Бауманского университета

Во Дворце культуры Московского государственного технического университета имени Николая Баумана 18 апреля состоится финальный концерт конкурса «Весна 45-го года».

— В этот день на сцене исполнят танцевальные и вокальные номера на военно-патриотическую тему, — рассказала Елена Жукова. — Я бесконечно люблю этот конкурс. Каждый раз, когда прослушиваю участников или отбираю номера на концерт, плачу. Очень трогательная тема. Бывает, что у исполнителя голос слабенький, но он с такой душой поет, что невозможно не прослезиться.

Конкурс проходит 11 лет. В этом году 376 коллективов и исполнителей подали заявки на участие. На конкурсе выступили представители 37 высших учебных заведений Москвы.