Ещё
Концерт «Весна 45-го года» пройдет во Дворце культуры Бауманского университета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерт «Весна 45-го года» пройдет во Дворце культуры Бауманского университета 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Во Дворце культуры Московского государственного технического университета имени Николая Баумана 18 апреля состоится финальный концерт конкурса «Весна 45-го года».
Его организует Елена Жукова, организатор мероприятия.
— В этот день на сцене исполнят танцевальные и вокальные номера на военно-патриотическую тему, — рассказала Елена Жукова. — Я бесконечно люблю этот конкурс. Каждый раз, когда прослушиваю участников или отбираю номера на концерт, плачу. Очень трогательная тема. Бывает, что у исполнителя голос слабенький, но он с такой душой поет, что невозможно не прослезиться.
Конкурс проходит 11 лет. В этом году 376 коллективов и исполнителей подали заявки на участие. На конкурсе выступили представители 37 высших учебных заведений Москвы.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Молодежная палата Пресненского района организует концерт Воспитанники Дворца творчества «На Стопани» выступили на гала-концерте фестиваля «Тимоня» Фотовыставка «Люди оленного края» открылась в Российской государственной детской библиотеке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть14
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина65
Классика и гениталии: что не так с нашим театром156
Увидел «Танки» — уехал на авто3
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение