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Музыкальный концерт пройдет в Доме культуры «Стимул»
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Музыкальный концерт пройдет в Доме культуры «Стимул» 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Музыканты группы «DoMiLaRe» 15 апреля исполнят в Доме культуры «Стимул» концертную программу «Шедевры академизма».
— В нашем зале выступят: Софья Корноухова, Евгения Зайцева и Раду Кекю. Артисты иcполнят произведения, которые соединяют в себе фортепианное и вокальное искусство, — сообщила представитель по связям с общественностью дома культуры Евгения Голубева.
Она добавила, что зрители услышат шедевры разных эпох. На вечере прозвучат произведения таких композиторов, как Георгий Свиридов, Иоганн Себастьян Бах и других.
Концерт начнется в 16:00 по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Вход свободный. Приглашаются все желающие.
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