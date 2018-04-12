Хор «Камертон» из Кузьминок стал лауреатом конкурса «VIVAT Мusika»

Хор «Камертон» из детской школы искусств «Центра» в младшем составе стал лауреатом II степени Открытого фестиваля-конкурса юных музыкантов «VIVAT Мusika».

«С прекрасным настроением наш хор принял участие в открытом фестивале «VIVAT Мusika», который проходил в Российском национальном музее музыки имени Глинки. Нам посчастливилось петь на сцене Прокофьевского зала! Огромное спасибо всем за настоящий праздник, да здравствует Музыка», — поделились впечатлениями участники фестиваля.

Администрация школы поздравляет учащихся вокально-хорового отделения, хормейстера О. С. Парфенову, концертмейстера Н. А. Фильченко, преподавателей и родителей поющего коллектива. (вт)