Ещё
Джаз-квинтет из Швейцарии выступит в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джаз-квинтет из Швейцарии выступит в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Публике будет представлена нестандартная формация для современного европейского джаза — квинтет с аккордеоном под руководством саксофониста-универсала. Кристоф Граб на сегодняшний день является одним из самых востребованных музыкантов Швейцарии. Как отмечают организаторы концерта, его квинтет максимально усложняет оркестровки в стремлении показать всю многозначность и комплексность импровизационной музыки, но останавливаясь на той грани, когда композиции его авторства воспринимаются именно как песни. «Музыка коллектива полностью свободна от джазовых клише и очень изысканным образом демонстрирует то, как могут быть объединены сложность полиритмов и полифонии и „архаичная простота“ — в первую очередь через повествовательный и натуральный характер материала и аранжировок», — подчеркнули в «Арсенале». Концерт начнется в 19.00. Программа рассчитана на слушателей от шести лет.
Ревизор.ru: последние новости
С 13 по 29 апреля в Москве пройдёт Международный театральный фестиваль "Твой шанс" Неизвестный Чайковский Концерт солистов оркестра Большого театра — дань уважения своему учителю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть14
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина65
Классика и гениталии: что не так с нашим театром156
Увидел «Танки» — уехал на авто3
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение