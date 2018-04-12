Джаз-квинтет из Швейцарии выступит в Нижнем Новгороде

Публике будет представлена нестандартная формация для современного европейского джаза — квинтет с аккордеоном под руководством саксофониста-универсала. Кристоф Граб на сегодняшний день является одним из самых востребованных музыкантов Швейцарии. Как отмечают организаторы концерта, его квинтет максимально усложняет оркестровки в стремлении показать всю многозначность и комплексность импровизационной музыки, но останавливаясь на той грани, когда композиции его авторства воспринимаются именно как песни. «Музыка коллектива полностью свободна от джазовых клише и очень изысканным образом демонстрирует то, как могут быть объединены сложность полиритмов и полифонии и „архаичная простота“ — в первую очередь через повествовательный и натуральный характер материала и аранжировок», — подчеркнули в «Арсенале». Концерт начнется в 19.00. Программа рассчитана на слушателей от шести лет.