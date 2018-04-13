Новые музыкальные произведения представят юные композиторы из Соколиной горы 

Отчетный концерт «Вдохновение» состоится 20 апреля на площадке библиотеки №84.
Незадолго до завершения учебного года по традиции проходят отчетные выступления воспитанников Детской музыкальной школы имени Л. Н. Власенко. В этом году концерт украсит красочное и эффектное выступление хореографического коллектива «Движение» досугового центра «Соколинка».
Юным композиторам и музыкантам предстоит представить публике собственные произведения. Кроме того, участие в концерте пример педагог класса музыкальной композиции музыкальной школы Евгений Геллер. Стать зрителями приглашают всех желающих. Начало концерта — в 16:30. Напомним адрес библиотеки: улица Щербаковская, дом 54.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».