В Черемушках создадут настоящее весеннее настроение

Сегодня Татьяна и Дарья Золотовские — талантливый семейный дуэт, известный многим по теле— и радиопередачам «ТВГуберния», «Поле Чудес» и «Доброе утро» — исполнят народные и советские песни на сцене центра культуры и искусства «Меридиан».

Концерт обещает стать настоящим музыкальным экспериментом, ведь в нём принимают участие молодые талантливые музыканты. Исполнение певицами народных песен и песен советских композиторов подарит зрителям яркие эмоции и хорошее настроение. Гостей вечера также ожидает радость знакомства с удивительным фольклором Воронежской области.

Специальным гостем программы станет Роберт Алеветдинов — артист представит музыкальный фольклор татарского народа, поразив всех своей игрой на баяне. Начало концерта назначено на 19:00. Вход в малый зал «Меридиана» осуществляется по предварительной регистрации на сайте.