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В Черемушках создадут настоящее весеннее настроение
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В Черемушках создадут настоящее весеннее настроение 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Сегодня Татьяна и Дарья Золотовские — талантливый семейный дуэт, известный многим по теле— и радиопередачам «ТВГуберния», «Поле Чудес» и «Доброе утро» — исполнят народные и советские песни на сцене центра культуры и искусства «Меридиан».
Концерт обещает стать настоящим музыкальным экспериментом, ведь в нём принимают участие молодые талантливые музыканты. Исполнение певицами народных песен и песен советских композиторов подарит зрителям яркие эмоции и хорошее настроение. Гостей вечера также ожидает радость знакомства с удивительным фольклором Воронежской области.
Специальным гостем программы станет Роберт Алеветдинов — артист представит музыкальный фольклор татарского народа, поразив всех своей игрой на баяне. Начало концерта назначено на 19:00. Вход в малый зал «Меридиана» осуществляется по предварительной регистрации на сайте.
Мои Черемушки: последние новости
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