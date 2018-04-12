В Доме романса в районе Щукино исполнят песни из кинофильмов

В Московском доме романса, который находится в Щукине, в воскресенье, 15 апреля, состоится концерт «Авторская песня и кино».

Начало концерта в 15.00. Напомним, Дом романса располагается по адресу ул. Берзарина, д. 20. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)