В Доме романса в районе Щукино исполнят песни из кинофильмов 

В Московском доме романса, который находится в Щукине, в воскресенье, 15 апреля, состоится концерт «Авторская песня и кино».
— В концертной программе примут участие Дмитрий Курилов, Алина Цветкова, Анетта Руж, Натали Ориан, Михаил Третьяков, Елена Дарина, Владислав Швалов. Зрители услышат песни из кинофильмов и песни, посвященные кино, — сообщили в пресс-службе Дома романса.
Начало концерта в 15.00. Напомним, Дом романса располагается по адресу ул. Берзарина, д. 20. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)