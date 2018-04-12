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В Доме романса в районе Щукино исполнят песни из кинофильмов
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В Доме романса в районе Щукино исполнят песни из кинофильмов 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Московском доме романса, который находится в Щукине, в воскресенье, 15 апреля, состоится концерт «Авторская песня и кино».
— В концертной программе примут участие Дмитрий Курилов, Алина Цветкова, Анетта Руж, Натали Ориан, Михаил Третьяков, Елена Дарина, Владислав Швалов. Зрители услышат песни из кинофильмов и песни, посвященные кино, — сообщили в пресс-службе Дома романса.
Начало концерта в 15.00. Напомним, Дом романса располагается по адресу ул. Берзарина, д. 20. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)
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