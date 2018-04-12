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Выходные в КЦ «Доброволец» в Савелках пройдут под звуки гитары и барабанов
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Выходные в КЦ «Доброволец» в Савелках пройдут под звуки гитары и барабанов 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Субботний вечер 14 апреля жители Зеленограда смогут провести в Культурном центре «Доброволец» и послушать качественную «живую» музыку. Известный музыкант Алексей Зимин и его ученики приглашают всех желающих на авторский концерт, который начнется в корпусе 514А в семь часов вечера.
В программе прозвучат как старые, давно полюбившиеся произведения, так и новые композиции. На следующий день в помещении Центра в 5-м микрорайоне Барабанная школа DEDOV DRUMS проведет в 17.00 мастер-класс. В ходе занятия участники познакомятся с техникой игры на ударном инструменте и смогут отбить свой первый ритм на барабанной установке.
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