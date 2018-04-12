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Голливудский композитор рассказал о работе с режиссёром фильма «Патерно»
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Голливудский композитор рассказал о работе с режиссёром фильма «Патерно» 

RT на русском 57 минут назад
Голливудский композитор Евгений Гальперин рассказал о работе с режиссёром фильма «Патерно» Барри Левинсоном, сообщает газета «Известия».
В написании музыки к ленте также принимал участие Саша Гальперин. Главную роль в картине сыграл Аль Пачино.
«Мы уже второй раз работаем с Барри, а это значит, что у него к нам больше доверия, а у нас — больше творческой свободы. Мы немного обсуждали именно музыкальную часть, a в основном говорили о фильме, о главном герое, о том что музыка должна в нём раскрыть для зрителя», — заявил Гальперин.
По его словам, Левинсон — опытный режиссёр, поэтому правильно подбирает членов своей команды.
Как отметил композитор, постановщик очень чётко знает, что сработает, а что нет, и сотрудничать с ним очень легко.
Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что творческий вечер Андрея Кончаловского пройдёт 13 апреля в Москве.
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