Голливудский композитор рассказал о работе с режиссёром фильма «Патерно»

В написании музыки к ленте также принимал участие Саша Гальперин. Главную роль в картине сыграл Аль Пачино

«Мы уже второй раз работаем с Барри, а это значит, что у него к нам больше доверия, а у нас — больше творческой свободы. Мы немного обсуждали именно музыкальную часть, a в основном говорили о фильме, о главном герое, о том что музыка должна в нём раскрыть для зрителя», — заявил Гальперин.

По его словам, Левинсон — опытный режиссёр, поэтому правильно подбирает членов своей команды.

Как отметил композитор, постановщик очень чётко знает, что сработает, а что нет, и сотрудничать с ним очень легко.