«Я против философии жирных деток». Откровения Игоря Сандлера

В 22 года он стал клавишником легендарной советской рок-группы «Интеграл». Снимался в кино и экспериментировал с рок-аранжировкой классической музыки. Открыл стране Григория Лепса . Продвигал «красный рок» на «Туманном Альбионе». В лихие постперестроечные времена исчез с рок-сцены и занялся молочным бизнесом.

Заслуженный работник культуры РФ. Одновременно… Заслуженный работник промышленности Московской области. Известный музыкальный продюсер Игорь Сандлер — главный партнер совместного шоу-проекта «Площадь Согласия».

Наша беседа посвящена обратной стороне рок-музыки. Той, на которую многие современные «звезды» пытаются не заглядывать…

— Полгода назад стартовал шоу-проект «Площадь Согласия», который «Вечерка» проводит совместно с твоим продюсерским центром. Внешне все прилично. В студии — хорошие ребята. Смотришь и радуешься — они такие «позитивные», так искренне готовы чему-то учиться у «стариков». Вроде бы, и глазки у них горят. У тебя нет ощущения, что не у них, а в самой рок-музыке что-то пошло не так?

— Новички, приходящие в рок-музыку, должны отдавать себе отчет, что в современной рок-музыке нет «философии бабла». И когда я делал первые шаги на сцене, тоже нажива суперидеей не была. Я вот без рок-музыки реально жить не могу… Я себя считаю солдатом рок-н-ролла. Если мой близкий друг Бари Каримович Алибасов все-таки махнул на рок-н-ролл и сделал «На-На», значит ему уже было все равно. Для него как раз главное, как быть на пике популярности. Я устроен совершенно по-другому. Я никогда не уйду в попсу. Я лучше буду зарабатывать чем-то другим, но я не предам рок-н-ролл.

Почему? Потому что это музыка честная, открытая. Она, выражаясь языком подворотен, по роже сразу бьет. Она от природы социальная. Потому что на западе эта музыка родилась в бедных кварталах. Это потом «Роллинги» и «Битлз» стали мультимиллионерами и богатыми людьми… Но первоначально все из голодных семей вышли. Какой взрыв внутренний был! Какой прорыв души! Так же, как и настоящий блюз родился на негритянских плантациях… Так же, как частушки и причитания исполнялись в русских избах с земляным полом. В глубине. Где нищета… И взрыв души!

Вспоминаю одну встречу с Гариком Сукачевым . Все его, конечно, знают. Кто-то любит, кто-то нет, — не важно. Личность, бесспорно, яркая. И вот Гарик Сукачев года три назад ко мне приехал в гости. Встретились, поболтали… Записали что-то в студии. И я говорю: «Гарик, я много помогаю молодежи. Давай я тебя в жюри молодежного конкурса приглашу? В любом формате. Ты уважаемый человек». А он мне вопросом на вопрос: «Тебе это надо? Зачем ты помогаешь молодежи?».

Ну, я свою точку зрения рассказал, на что он говорит: «Вот смотри. „Бригада С“… Даже не „Бригада С“. Гарик Сукачев! В 80-х я выходил на сцену любого красного уголка районного Дворца культуры. На первый концерт пришло десять человек. Моих друзей. На второй — уже двадцать. Это были друзья и друзья друзей. На третий — пятьдесят. Потом — сто. Мне же никто не помогал. Если человеку есть, что сказать, если из него реально рвется то, чем он хочет поделиться, — не надо ему помогать. Он сам будет настолько ярок и притягателен, что никакая помощь ему не нужна. Творчество, конкретно рок-музыка, это — или честно, ярко и открыто… Или крест! Тогда забудь, — не выходи на сцену. Личность, яркая и харизматичная, с дерзкой мыслью и с правильным посылом, она по-любому пробьет все и встанет на то место, которое ей предопределено судьбой».

Я парирую: «Ну а как же? Есть мега-талантливые исполнители. Они, поэты, композиторы, аранжировщики — не менее гениальные люди, чем лидеры групп. И лично им нет нужды заставлять реветь от восторга толпу на стадионе. Таким надо помочь „просто войти“. Кто-то вот в одиночку пробился… Это моя позиция, — помогать надо. А логика Гарика Сукачева — помогать не надо. Моя основана на истине, что бездарность, это не я сказал, — пробьется сама. А талантам надо помогать. Как и в нашем сегодняшнем проекте. Родина всегда была богата на таланты, самородки. Ведь Россия, абсолютно, безо всяких разговоров, впереди планеты всей, например, в классической музыке: Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Стравинский… И сейчас тоже есть таланты. Им-то и надо помочь.

— Хорошо, гламурный вариант не подходит. Но рок гламур не подразумевает. Рок не течет в правильном направлении. В его стихии очень часто нужно грести „против волны“, выпадать из благости.

— Мне плевать, завтра сверху кирпич на голову упадет, или, не дай Бог, случится это через двадцать лет. У меня есть энергия на сегодняшний момент, и я не думаю, что будет через два десятилетия. Я делаю то, что я должен. Будет ли новый поворот или нет — я не знаю. Я верю в судьбу. Верю, что нам предопределена определенная дорога. И я иду своей дорогой. Если появится шанс, я его обязательно использую…

СПРАВКА

5 Топовых проектов Игоря Сандлера

— Англо-российская группа Red Rock — Конкурс одаренных детей „Золотая нота“ — Первый детский рок-фестиваль KidsRockFest — Первый российский фестиваль гитарной музыки в Плесе — Вечера памяти ушедших музыкантов

Фильмы

— „Звезда и смерть Хоакина Мурьеты“ (1982) — „Рецепт её молодости“ (1983) — „Живая Душа“. Продюсер фильма (2013).

— „Life is Rock“. Главный герой и продюсер фильма (2013). — „Good Монин“. Фильм посвященный памяти Александра Монина. — Продюсер фильма. (2013)

Книги