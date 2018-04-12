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Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии выступил перед участниками конкурса «Спасибо тебе, солдат!»
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Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии выступил перед участниками конкурса «Спасибо тебе, солдат!» 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В исполнении ансамбля прозвучали всем известные и любимые «Пора в путь-дорогу», «Ах ты, степь широкая», «Смуглянка» и, конечно, «Калинка».
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова провел второй отборочный тур Всероссийского конкурса авторской военно-патриотической песни «Спасибо тебе, солдат!».
Для участников конкурса в исполнении ансамбля прозвучали всем известные и любимые «Пора в путь-дорогу», «Ах ты, степь широкая», «Смуглянка» и, конечно, «Калинка».
Конкурсанты и гости с большим удовольствием слушали знаменитые произведения и бурными аплодисментами поблагодарили артистов Ансамбля им. Александрова.
Репертуар ансамбля насчитывает более 2 тыс. произведений, среди которых народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов.
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