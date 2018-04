Какие песни стали классикой рок-н-ролла

Звуки электрогитары и пианино, сливаясь создают мелодию, которая сначала не спеша заполняет пространство. Легкая и подвижная музыка слегка касается человеческого слуха. Спустя несколько секунд вступают ударные, и музыка становится более ритмичной, заставляя ноги двигаться, а пальцы рук — отщелкивать такт. Когда же за дело берется саксофон, звуки которого идеально сочетаются с остальными инструментами, то человек уже не может устоять, чтобы не пуститься в пляс…

Рок-н-ролл родился в США в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Считается, что этот популярный жанр музыки был сформирован из комбинации элементов афроамериканских и «белых» жанров, в том числе ритм-н-блюза и кантри. Что ни говори, а в мировой музыке сформировалось целое поколение приверженцев рок-н-рола. Ко Всемирному дню рок-н-ролла «ВМ» решила вспомнить самые известные музыкальные произведения этого жанра.

«Blue Suede Shoes» и «Jailhouse Rock» Элвиса Пресли

Говоря о рок-н-ролле, нельзя не вспомнить о короле жанра Элвисе Пресли. Его творческий путь начался в 1954 году, когда он записал свой первый сингл. Пластинка содержала всего две песни: «It’s all right, mama» и «Blue moon of Kentucky». Пластинка разошлась в количестве 20 тысяч экземпляров. Однако не эти песни стали самыми популярными в карьере певца. В 1955 году для Элвиса Пресли была записана песня «Blue Suede Shoes» (изначально ее исполнил Кар Перкинс, а для Элвиса Пресли был увеличен ритм), которая тогда провалилась в хит парадах. Однако в настоящее время она считается самой узнаваемой песней «короля рок-н-ролла».

Еще одной не менее известной песней певца можно назвать «Jailhouse Rock». Она была написана в 1957 году. Песня продержалась на первом месте с музыкальных чартах 7 недель. Сингл был раскуплен тиражом более двух миллионов копий.

«Rock Around the Clock» Билла Хейли

Как только начинает звучать эта песня, у человека нет шансов устоять перед желанием затанцевать. Ее узнает каждый, даже если имя исполнителя ему незнакомо, в отличие от имени Элвиса Пресли. В 1954 году 28-летний Билл Хэйли впервые исполнил «Rock Around the Clock». Сингл вошел в Книгу рекордов Гиннесса как один самых продаваемых. Хотя изначально песней заинтересовали немногие, уже спустя год она прозвучала на экранах телевизоров, сопровождая кадры молодежного фильма. В результате «Rock Around the Clock» стала настоящим хитом.

«Tutti Frutti» Литтла Ричарда

В середине 50-х годов прошлого века родилась еще одна песня, которую сегодня считают классикой рок-н-ролла. В 1955 году афроамериканец Литтл Ричард исполнил сингл «Tutti Frutti». Отметим, что певец без ложной скромности называл себя основателем рок-н-ролла. При этом известно, что знаменитую песню он продал звукозаписывающему лейблу всего за 50 долларов.

«Johnny B. Good» Чака Берри

Еще одним ярким представителем рок-н-ролла 1950-х годов считается Чак Берри. Его песня «Johnny B. Good» в свое время получила огромную популярность и по сей день является классикой жанра. Отметим, что по версии создателей фильма «Назад в будущее» мир услышал песню благодаря импровизации «человека из будущего»: главный герой Марти сыграл ее на сцене выпускного вечера для своих родителей, а пока он играл один из слушателей позвонил по телефону и сказал собеседнику, висящему на другом конце провода: «Чак, ты искал новый звук? Послушай, вот это!» Песня «Johnny B. Good» уникальна еще и тем, что ученые послали ее в космос за пределы Солнечной системы. Они это сделали, записав сингл на Золотой пластинке «Вояджера» вместе с другими песнями.

«Rock And Roll Music» группы The Beatles

В 1964 году группа The Beatles, или знаменитая «Ливерпульская четверка», исполнила песню «Rock And Roll Music». Некоторые заявляют, что в то время рок-н-ролл уже «вымирал», однако блистательное исполнение группы вернуло его к жизни. «Rock And Roll Music» является кавером песни Чака Берри. При этом тот драйв, с которым «Ливерпульская четверка» исполнила сингл заставил слушателей вновь вспомнить про эту песню.

«Этот город» — группа «Браво»

В России также много исполнителей, выступающих в жанре рок-н-ролла. Одними из них считается группа «Браво» Евгения Хавтана. В 1996 году на песню «Этот город» был снят один самых дешевых клипов в истории группы. В одном из эпизодов даже снялся знаменитый сегодня актер Максим Аверин , который тогда был студентом. Он сыграл парня, который снимает на камеру девушку, хотя должен музыкантов группы.

«Рок-н-ролл этой ночи» группы «Чайф»

В жанре рок-н-ролл исполняет некоторые свои песни и группа «Чайф». Коллектив был образован Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году. Клип на песню «Рок-н-ролл этой ночи» был снят в 1996 году. Можно сказать, что в тексте этого музыкального произведения описывается вся суть рок-н-ролла.

«Мой рок-н-ролл» группы «Би-2» и Юлии Чичериной