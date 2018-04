«Мой рок-н-ролл это не цель и даже не средство»: какие песни стали классикой жанра

Звуки электрогитары и пианино, сливаясь создают мелодию, которая сначала не спеша заполняет пространство. Легкая и подвижная музыка слегка касается человеческого слуха. Спустя несколько секунд вступают ударные, и музыка становится более ритмичной, заставляя ноги двигаться, а пальцы рук — отщелкивать такт. Когда же за дело берется саксофон, звуки которого идеально сочетаются с остальными инструментами, то человек уже не может устоять, чтобы не пуститься в пляс…

Рок-н-ролл родился в США в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Считается, что этот популярный жанр музыки был сформирован из комбинации элементов афроамериканских и «белых» жанров, в том числе ритм-н-блюза и кантри. Что ни говори, а в мировой музыке сформировалось целое поколение приверженцев рок-н-рола. Ко Всемирному дню рок-н-ролла «ВМ» решила вспомнить самые известные музыкальные произведения этого жанра.

Говоря о рок-н-ролле, нельзя не вспомнить о короле жанра Элвисе Пресли. Его творческий путь начался в 1954 году, когда он записал свой первый сингл. Пластинка содержала всего две песни: «It’s all right, mama» и «Blue moon of Kentucky». Пластинка разошлась в количестве 20 тысяч экземпляров. Однако не эти песни стали самыми популярными в карьере певца.

В 1955 году для Элвиса Пресли была записана песня «Blue Suede Shoes» (изначально ее исполнил Кар Перкинс, а для Элвиса Пресли был увеличен ритм), которая тогда провалилась в хит парадах. Однако в настоящее время она считается самой узнаваемой песней «короля рок-н-ролла».

Песни в этом жанре в России создали многие известные исполнители. Среди них: Валерий Сюткин , группа «Алиса», «Аквариум» и многие другие.

