Концерт современной этно-музыки: Владисвар Надишана в Кирове

ЦСИ «Галерея Прогресса» приглашает на концерт современной этнической музыки мультиинструменталиста-виртуоза Владисвара Надишана (Сибирь — Берлин).

Начало 21 апреля 2018 г. (суббота) в 18:00.

Владисвар Надишана (Сибирь — Берлин) — мультиинструменталист-виртуоз, композитор, продюсер и дизайнер экспериментальных музыкальных инструментов, новатор в области современной этнической музыки.

Надишана разработал уникальный подход к игре на каждом из своих инструментов, которых в его арсенале более 200. Это этнические и традиционные музыкальные инструменты со всего мира. В последнее время совместно с мастерами-новаторами, Надишана занимается разработкой так называемых гибридных инструментов (футуяра, дзуддахорд, гибридный кавал). Он создал также свой собственный творческий метод под названием «звуковая микрохирургия», объединяющий композицию, аранжировку и нелинейный цифровой монтаж звука.

Владисвар Надишана осенью 2017 был награжден этно премией Russian World Music Awards 2018 в номинации «эксперимент».

На данный момент Владисвар живет и работает в Берлине.

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Новая программа виртуозного музыканта на хангах и хендпанах.

Хэндпан — инструмент нового века, один из самых сложных в освоении, и богатых в плане возможностей и красоты звучания. И сам инструмент, и сообщество вокруг него очень бурно развиваются. За последние 5 лет число людей, играющих на нем, увеличилось в несколько раз, появилось множество фестивалей хэндпан музыки.

Исполнительское мастерство на хэндпане также активно движется вперед. Надишана — один из нескольких топ-исполнителей с мировым именем, формирующих и развивающих культуру этого инструмента, создающих новый подход в игре на нем.

Использование нечетных размеров, полифонии, техника «split hand» — это характерные черты оригинального стиля Надишаны. В этот раз вы услышите новую программу этого виртуозного музыканта, результат двухлетнего глубокого погружения в мир стальной перкуссии и бесконечного поиска новых звучаний.

Режим работы Галереи:

Понедельник — пятница: 12:00 — 20:00 Суббота — воскресенье: 11:00 — 19:00 Стоимость билетов:

— VIP-места — 1000 р. ;

— стандарт (средние ряды) — 700 р. ;

— задние ряды — 500 р. ;

Возрастные ограничения: 0+