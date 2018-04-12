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Концерт современной этно-музыки: Владисвар Надишана в Кирове
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Концерт современной этно-музыки: Владисвар Надишана в Кирове 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
ЦСИ «Галерея Прогресса» приглашает на концерт современной этнической музыки мультиинструменталиста-виртуоза Владисвара Надишана (Сибирь — Берлин).
Начало 21 апреля 2018 г. (суббота) в 18:00.
Владисвар Надишана (Сибирь — Берлин) — мультиинструменталист-виртуоз, композитор, продюсер и дизайнер экспериментальных музыкальных инструментов, новатор в области современной этнической музыки.
Надишана разработал уникальный подход к игре на каждом из своих инструментов, которых в его арсенале более 200. Это этнические и традиционные музыкальные инструменты со всего мира. В последнее время совместно с мастерами-новаторами, Надишана занимается разработкой так называемых гибридных инструментов (футуяра, дзуддахорд, гибридный кавал). Он создал также свой собственный творческий метод под названием «звуковая микрохирургия», объединяющий композицию, аранжировку и нелинейный цифровой монтаж звука.
Владисвар Надишана осенью 2017 был награжден этно премией Russian World Music Awards 2018 в номинации «эксперимент».
На данный момент Владисвар живет и работает в Берлине.
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Новая программа виртуозного музыканта на хангах и хендпанах.
Хэндпан — инструмент нового века, один из самых сложных в освоении, и богатых в плане возможностей и красоты звучания. И сам инструмент, и сообщество вокруг него очень бурно развиваются. За последние 5 лет число людей, играющих на нем, увеличилось в несколько раз, появилось множество фестивалей хэндпан музыки.
Исполнительское мастерство на хэндпане также активно движется вперед. Надишана — один из нескольких топ-исполнителей с мировым именем, формирующих и развивающих культуру этого инструмента, создающих новый подход в игре на нем.
Использование нечетных размеров, полифонии, техника «split hand» — это характерные черты оригинального стиля Надишаны. В этот раз вы услышите новую программу этого виртуозного музыканта, результат двухлетнего глубокого погружения в мир стальной перкуссии и бесконечного поиска новых звучаний.
Режим работы Галереи:
Понедельник — пятница: 12:00 — 20:00  Суббота — воскресенье: 11:00 — 19:00  Стоимость билетов:
— VIP-места — 1000 р. ;
— стандарт (средние ряды) — 700 р. ;
— задние ряды — 500 р. ;
Возрастные ограничения: 0+
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