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Пасхальный концерт «Пасха Красная» духовной музыки ансамбля «Благовест»
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Пасхальный концерт «Пасха Красная» духовной музыки ансамбля «Благовест» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В рамках юбилейной программы выступит дьяк Василий Титов, Дмитрий Бортнянский, Александр Кастальский, Александр Гречанинов, Павел Чесноков и другие русские композиторы. Также будет представлено музыкально-сценическое произведение Антона Вискова «Пасха Красная», в котором воссозданы формы старинных народных крестьянских Пасхальных обрядов, а весь музыкальный, сюжетный и текстовой ряд спектакля основан на подлинных фольклорных источниках.
Концерт завершается фрагментами знаменитой «Демественной Литургии» Александра Гречанинова. Литургия тесно связана с эстетикой начала ХХ века, художественными принципами неорусского модерна, религиозно-философскими исканиями, и принадлежит к лучшим произведениям композитора. Оно сразу завоевало популярность и вошло в репертуар знаменитых российских исполнителей, часто звучало в среде первой волны эмиграции. До сих пор визитной карточкой Гречанинова является «Сугубая ектения» из этого сочинения, которая была исполнена и записана Фёдором Шаляпиным. 15 апреля ансамбль «Благовест» выступит в усадьбе «Дубровицы» недалеко от Подольска, 25 апреля даст Пасхальный концерт в Москве в Доме Гоголя. «Пасхальное турне» завершится в музее Свято-Андроникова монастыря концертом «Пасха Красная».
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