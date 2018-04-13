МГАСО отметит юбилей концертом в Большом зале Московской консерватории

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Музыканты Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Павла Когана в день 75-летия коллектива выступят в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Московский государственный академический симфонический оркестр основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Коллектив в разные годы возглавляли выдающиеся музыканты: Лев Штейнберг, Николай Аносов, Лео Гинзбург, Михаил Тэриан, Вероника Дударова

В 1989 году должность художественного руководителя и главного дирижера занял маэстро Павел Коган, реформировав репертуар оркестра и обогатив его европейскими и американскими шедеврами. В коллективе 107 музыкантов.