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МГАСО отметит юбилей концертом в Большом зале Московской консерватории
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МГАСО отметит юбилей концертом в Большом зале Московской консерватории 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Музыканты Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Павла Когана в день 75-летия коллектива выступят в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
В программе вечера — Третья симфония Иоганнеса Брамса, Первая симфония Сергея Прокофьева и «Поэма экстаза» Александра Скрябина. За пульт встанет сам маэстро Коган. Поздравить коллектив соберутся видные деятели искусства, в том числе министр культуры РФ Владимир Мединский, отметили в пресс-службе.
Московский государственный академический симфонический оркестр основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Коллектив в разные годы возглавляли выдающиеся музыканты: Лев Штейнберг, Николай Аносов, Лео Гинзбург, Михаил Тэриан, Вероника Дударова.
В 1989 году должность художественного руководителя и главного дирижера занял маэстро Павел Коган, реформировав репертуар оркестра и обогатив его европейскими и американскими шедеврами. В коллективе 107 музыкантов.
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