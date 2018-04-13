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City A выпустили альбом «Путь Воина»
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City A выпустили альбом «Путь Воина» 

Аpelzin.ru 1 час назад
Российская музыкальная команда City A выпустила альбом «Путь Воина». Пластинка стала второй в студийной дискографии коллектива. Коллектив в iTunes. Коллектив в Google Play. Коллектив в VK. Коллектив в Instagram. Биография коллектива на Apelzin.
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