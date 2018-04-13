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Музыка, вдохновившая победителей
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Музыка, вдохновившая победителей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
13 апреля 1883 года родился автор песни «Война священная» Александр Александров. Корреспондент «ВМ» отправился в Музей Победы, где в день 135-летия композитора стартует пилотный проект радиолекций «Музы вели в бой!», посвященный истории авторов музыки военных лет.
Первая передача будет посвящена Александру Александрову. Если «первая ласточка» понравится посетителям музея, то проект будет продолжен.
«Вставай, страна огромная!» — с этой строки начинается самая известная музыкальная композиция времен Великой Отечественной войны, вдохновившая советский народ на восстание против немецко-фашистских захватчиков. Сегодня ее звуки слышны и в Музее Победы на Поклонной горе. Здесь стартует цикл радиолекций о композиторах военного времени.
— Вопреки широко известному суждению:«Когда грохочут пушки, музы молчат» — в Отчизне нашей в годы самых страшных лихолетий музы не молчали, — считает куратор проекта Павел Кудрявцев. — Более того, когда враг подступал к нашим границам, безжалостно топтал сапогом наши поля, грозил ввергнуть наш народ в рабство, музы поднимали советского солдата на битву, вели его в бой.
Песня «Война священная», написанная и исполненная через три дня после начала Великой Отечественной войны, стала символом мужества и героизма советского народа в обороне Родины от интервентов Третьего рейха.
Творчество Александрова сопровождает нас и сейчас — он был автором музыки к Государственному гимну России. В память о композиторе и музыканте имя Александра Александрова присуждено Краснознаменному ансамблю песни и пляски, которым он руководил.
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