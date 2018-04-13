Биография Михаила Шуфутинского

Российский эстрадный певец Михаил Захарович Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве.

Учился в музыкальной школе по классу баяна. Играл в школьном эстрадном оркестре. С 15 лет, увлекшись джазом, выступал в московских кафе в составе различных ансамблей.

Позже Михаил поступил в Московское музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт), который окончил по специальности дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пения. Одновременно с учебой он продолжал работать музыкантом в ресторанах.

Получив диплом и отказавшись ехать по распределению в один из провинциальных театров, Шуфутинский вместе с музыкантами своего оркестра отправился на заработки в Магадан. Там он играл в ресторане «Северный». Именно здесь Михаил взял на себя часть вокальной нагрузки ансамбля и понемногу начал петь.

В 1975 году Шуфутинский вернулся в Москву и некоторое время проработал в «Москонцерте» с вокальным квартетом «Аккорд».

Затем стал руководителем ВИА «Лейся, песня». Записав несколько песен, ставших всенародными хитами ("Прощай", «От всех вокзалов поезда», «Кто тебе сказал», «Где же ты была» и другие), ансамбль стал очень популярным в СССР. В 1978 году коллектив занял первое место на Всероссийском конкурсе исполнителей эстрадной песни в Сочи.

В 1981 году певец переехал в США. В качестве аккомпаниатора выступал с певицей Ниной Бродской . В составе разных ансамблей играл в иммигрантских ресторанах, затем создал свой собственный оркестр «Атаман». Михаил Шуфутинский также занимался продюсированием. Он стал продюсером двух сольных альбомов бывшего солистка ВИА «Самоцветы» Анатолия Могилевского ("У нас в Одессе это не едят" и «Я Вас люблю, мадам»), первого альбома Любови Успенской ("Любимый") и др.

Записав несколько своих сольных альбомов ("Побег", «Гулливер», «Атаман», «Амнистия»), Шуфутинский получил контракт в Лос-Анджелесе, куда переехал в 1986 году вместе со своим оркестром. Выступал в ресторанах.

В 1990 году певец впервые после эмиграции приехал в СССР. За три месяца гастролей Шуфутинский дал 75 сольных концертов.

В 1992 году Михаил Шуфутинский вернулся в Москву.

С середины 1990-х годов музыкант активно гастролировал и выпускал компакт-диски.

Дискография певца включает 25 сольных альбомов и массу сборников, среди которых «Киса, киса» (1993), «Гуляй, душа» (1994), «Ну и ради Бога» (1999), "Я родился в Москве" (2001), «Пополам» (2004), «Соло» (2005), «Москва — Владивосток» (2007), «Брато» (2009), Love Story (2013), «Я просто медленно люблю» (2016).

Шуфутинский — заслуженный артист РФ (2013).

Вдовец. У музыканта двое сыновей.